Власти Чехии подозревают Россию в «тысячах попыток» ослабить европейские железнодорожные сети путем кибератак. Об этом заявил The Financial Times (FT) министр транспорта Чехии Мартин Купка.

По его словам, хакеры атаковали системы сигнализации и сети чешского национального оператора «Чешские железные дороги» (České Dráhy).

Прошлые атаки выводили из строя системы продажи билетов и вызывали опасения в связи с риском возникновения серьезных аварий, пишет FT.

«Это определенно сложный момент… [но] я очень доволен, потому что мы в состоянии защитить все системы», — сказал Купка.

В отчете Европейского агентства по кибербезопасности, опубликованном в марте 2023 года, утверждается, что число кибератак на железнодорожный транспорт стран ЕС увеличилось после начала военной операции на Украине.

Согласно отчету, «пророссийские» хакерские группировки якобы причастны к крупным кибератакам на железнодорожные компании в Латвии, Литве, Румынии и Эстонии.

В январе 2024 года Национальное управление по кибер- и информационной безопасности (NUKIB) Чехии отчиталось о рекордном числе кибератак на объекты в республике за прошлый год. Их количество достигло 262, что вдвое превышает показатель 2022 года (146).

NUKIB связало такой рост с повторяющимися DDoS-атаками со стороны «пророссийских хакерских группировок». Два крупных инцидента в прошлом году затронули «стратегически важное государственное учреждение» и структуры оборонного сектора, сообщил директор ведомства Лукаш Кинтр.

В марте 2022 года произошел крупный сбой в работе железных дорог Польши. Инцидент затронул несколько городов, в том числе Краков и Вроцлав. Оператор железных дорог Польши PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) заявил, что сбой носил общенациональный характер и затронул в общей сложности 820 км железнодорожных путей, в результате чего некоторые поезда не были запущены.

В СМИ высказывались версии, что причиной случившегося могли быть кибератаки со стороны России. В концерне Alstom, производящем оборудование в том числе для польских железных дорог, объяснили сбой «проблемами с форматированием времени в системах».

В конце августа 2023 года в результате хакерской атаки в Западно-Поморском воеводстве Польши произошла экстренная остановка более 20 поездов. Во время сбоя через системы оповещения транслировался российский гимн, а также фрагменты выступления президента России Владимира Путина. Расследованием занялось Агентство внутренней безопасности страны.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарын заявил о попытках со стороны России и Беларуси «дестабилизировать польское государство», но не обвинил эти страны напрямую в атаках на транспортную инфраструктуру.