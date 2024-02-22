Правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и видов на жительство россиянам и белорусам, пишет газета České noviny («Чешские новости») со ссылкой на премьер-министра Петра Фиала. Действие предыдущего постановления заканчивается 31 марта — новое ограничение чешский МИД предложил сделать бессрочным, сообщает издание.

«Чехия и дальше не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения [России] на Украину», — пишет газета. Заявления на получение ВНЖ, поданные в посольство гражданами этих стран, рассматриваться не будут, уточняют «Чешские новости».

В то же время издание отмечает, что чешский премьер-министр считает необходимым сделать исключение для тех граждан России и Беларуси, которые «не хотят иметь ничего общего с [политическими режимами своих стран]», чтобы они могли учиться и работать на территории Чехии. «В правилах предусмотрен ряд исключений, но мы будем продолжать работать над этим», — подчеркнул Фиала.

Какие еще исключения предусматривает Чехия

Под действие постановления не попадают иностранцы, у которых уже есть вид на жительство в Чехии. Кроме того, положение не распространяется на заявления россиян и белорусов о выдаче краткосрочных виз в том случае, если заявитель — член семьи гражданина Чехии или Европейского союза, которого он сопровождает.

Исключение также составляют граждане России и Беларуси, подавшие заявление о выдаче визы, долгосрочного или постоянного ВНЖ, если их пребывание в Чехии соответствует интересам страны. Как указывают «Чешские новости», этот интерес должен быть подтвержден министром иностранных дел Чехии.

Кроме того, постановление не распространяется на заявления россиян и белорусов о выдаче долгосрочного вида на жительство, если заявитель — член семьи иностранца, у которого есть ВНЖ в Чехии. Также «Чешские новости» пишут, что под ограничения не попадают белорусы, которые подают заявление о выдаче ВНЖ для обучения в университете на основе стипендий, которые предоставляют Чехия, Европейские союз или международные организации.