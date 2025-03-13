Композитор София Губайдулина, написавшая музыку к мультфильму «Маугли» и фильму «Вертикаль», скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщает мэрия Казани.

«С глубокой болью мы узнали о кончине Софии Асгатовны Губайдулиной. София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям», — сказано в сообщении мэра Казани Ильсура Метшина.

Он также выразил благодарность за то, что композитор находила время побывать в городе своей юности и профессионального становления и всегда уделяла внимание начинающим музыкантам.

«С именем и судьбой Софии Губайдулиной Казань навсегда связана крепкими узами. Ее след навечно останется теплым на улицах нашего города, в Центре современной музыки, который носит ее имя, и в сердцах казанцев. Для нас София Асгатовна в вечности останется близким человеком, чью память мы будем бережно хранить. А утешением всем поклонникам ее таланта — ее музыка, которая будет говорить с нами вместо нее», — заявил Метшин.

София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в городе Чистополь. В 1954 году она окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано, в 1959- м — Московскую консерваторию по классу композиции у Н.И.Пейко, там же в 1963 году — аспирантуру по классу композиции у В.Я.Шебалина.

С 1960—1970-х годах она активно разрабатывала новые пути в области звуковой выразительности, работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки.

С 1975 года Губайдулина входила в композиторскую группу «Астрея», а в 1980-е годы рассматривалась творческой общественностью как член так называемой «московской троицы».

С 1991 года композитор проживала в Германии: сначала в Ворпсведе, а с 1992 года в городе Аппен-Унтерглинд.