Газета Die Zeit и агентство Reuters опубликовали фрагменты книги бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием «Свобода: воспоминания 1954 — 2021». Мемуары, написанные совместно с давней ассистенткой и начальником канцелярии Беате Бауман, экс-глава правительства ФРГ представит 26 ноября в Берлине. В этот же день они поступят в продажу более чем в 30 странах мира. В книге Меркель, в частности, делится впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным и избранным американским лидером Дональдом Трампом, а также опасается за безопасность НАТО при приеме Украины в альянс.

О Путине

Вспоминая о своих многочисленных встречах с Владимиром Путиным, Меркель делится, что он произвел на нее впечатление человека, отчаянно желающего, чтобы его воспринимали всерьез, пишет Reuters.

«Я воспринимала его как человека, который не хотел, чтобы его не уважали, и был готов в любой момент дать отпор. Вам это может показаться детским и презренным, вы можете покачать головой. Но это означало, что Россия никогда не исчезнет с карты мира», — написала она.

Меркель предполагает, что начало Россией военной операции на Украине в феврале 2022 года было приурочено к ее уходу с поста. «Вы не всегда будете канцлером, и тогда они вступят в НАТО. И я хочу предотвратить это», — приводит экс-канцлер ФРГ якобы слова Путина.

Некоторые лидеры стран Центральной и Восточной Европы, по словам бывшей главы немецкого правительства, были склонны выдавать желаемое за действительное: «Кажется, они хотят, чтобы страна просто исчезла, перестала существовать. Я не могу их винить… Но Россия, обладающая мощным ядерным оружием, существует».

В мемуарах Меркель упомянула и Мюнхенскую речь Путина, произнесенную им в 2007 году. В 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности Путин в своей речи резко раскритиковал внешнюю политику США, расширение НАТО на восток, однополярность существующего мироустройства. В частности, он упрекнул власти Германии в том, что они допустили расширение Североатлантического альянса за пределы его традиционных границ, отмечала Financial Times.

В книге политик заявила, что «не считала полностью неверными» некоторые из озвученных Путиным положений, в том числе критику действий США в Ираке.

«Меня прежде всего поражало его чувство собственной правоты», — написала бывший канцлер.

Она также отметила, что тогда Путин показал себя тем, каким она его узнала: «человеком, который был всегда начеку».

О Трампе

Меркель рассказала, что во время встречи с Дональдом Трампом в 2017 году президент США задавал ей вопросы о Путине, и у нее даже сложилось впечатление, что он был «очарован» президентом России.

«Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом», — пишет Меркель, отмечая, что они говорили на разных уровнях.

«Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты», — вспоминает экс-канцлер.

При этом она пишет, что после встречи с Трампом у нее осталось «нехорошее ощущение», и она сделала вывод, что работа с ним не сложится.

Об Украине, Грузии и НАТО

Бывший канцлер в мемуарах написала, что в 2008 году выступала против приема Украины и Грузии в НАТО, поскольку в том числе боялась за безопасность альянса.

«Прием нового члена должен принести больше безопасности не только ему, но и НАТО. Поэтому существуют критерии для приема страны, которые наряду с ее военными возможностями учитывают внутригосударственную структуру кандидата», — считает Меркель.

По ее мнению, при вступлении Украины в альянс произошло бы соприкосновение военных структур НАТО с российскими, поскольку в Крыму базируется Черноморский флот.

В своей книге Меркель также рассказала, что в 2008 году выступала против предоставления Грузии и Украине статуса кандидата на вступление в НАТО, поскольку, по ее убеждению, это могло бы спровоцировать Россию и поставить под угрозу безопасность самого альянса.

Экс-канцлер ФРГ сомневается, что этот статус «оказал бы такой сдерживающий эффект», что Россия бы просто смирилась с этим, «не предприняв никаких действий». Меркель убеждена, что обсуждать расширение НАТО, не учитывая позицию Москвы, было «крайне беспечно».

В ходе переговоров на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году был найден компромисс, который позволил Украине и Грузии не стать кандидатами на вступление в альянс, но при этом был намечен путь к их дальнейшему сближению с НАТО. По мнению Меркель, этот шаг «был необходим, даже если он, как и любой компромисс, имел свою цену».