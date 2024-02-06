В московском СИЗО №6 от диабетической комы умерла 51-летняя женщина, осужденная за кражу лаваша, козьего сыра, шоколадки и бутылки ликера из супермаркета. Как сообщает «Московский комсомолец» (МК), россиянка скончалась через неделю после того, как ей заменили наказание на более суровое.

По данным издания, за кражу женщину задержали в апреле 2023 года. Ранее она уже совершала аналогичные преступления, за что привлекалась к административной ответственности. Женщина объясняла, что вынуждена красть еду и питаться «чем придется», так как с 2006 года нигде не работает.

В октябре того же года Пресненский суд приговорил ее к исправительным работам с обязательством регулярно отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), но вскоре женщина перестала являться на контрольную беседу, после чего была объявлена в розыск и задержана.

В конце января 2024 года суд изменил обвиняемой наказание с исправительных работ на лишение свободы сроком на два месяца, а спустя неделю, 5 февраля, она скончалась в камере женского СИЗО. Предварительная причина смерти женщины — диабетическая кома, отметило издание.

На публикацию обратила внимание член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, которая усомнилась в том, что «восстановилась социальная справедливость».

«Возможно, она и сама не знала, что у нее диабет. И вроде как суды действовали по закону. Но ведь никто не устранил причину, по которой она воровала еду. А разве не по-человечески было помочь ей?» — написала Меркачева в своем телеграм-канале.

По ее словам, никто из представителей московских социальных служб на судах не был и судьбой женщины не интересовался: «полицейские им не сообщали».

«И вот жил-был человек, который оказался никому не нужен. А человек просто хотел есть. И вот этот человек попал в тюрьму за кражу еды и умер там. Не знаю, как вы, но я не чувствую, что восстановилась социальная справедливость. А это ведь, по УК РФ, является целью наказания», — добавила Меркачева.

Правозащитница считает, что, хотя суды и действовали по закону, никто не позаботился о том, чтобы «устранить причину», из-за которой женщина воровала еду.