Челябинская журналистка Алиса Иванникова и ее дочь погибли в ДТП, сообщает региональный Союз журналистов на своей странице во «ВКонтакте». Авария произошла вечером 22 июня на трассе Южноуральск-Магнитогорск, уточнили в Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением во время дождя. Машина съехала с трассы в кювет и перевернулась. В результате два пассажира — женщина 1987 года рождения и девочка 2013 года рождения — погибли на месте. Мальчик 2019 года рождения, который ехал в автомобиле без детского кресла, получил травмы и был госпитализирован. О состоянии водителя не сообщается.

Коллеги Иванниковой рассказали, что ее семья попала в ДТП, когда возвращалась с отдыха. Генеральный директор АО «Обл-ТВ» Анна Воронова заявила, что Иванникова была «журналистом с большой буквы» и «отзывчивым человеком». Она пообещала, что семье погибшей окажут поддержку.

Иванникова была «искренне предана своему делу», «всей душой любила Южный Урал, была заботливой матерью и примером для своих троих детей», отмечается в заявлении регионального Союза журналистов.

«Безвременная кончина такого светлого человека и настоящего профессионала стала тяжелым ударом и большой утратой для всего журналистского сообщества региона», — говорится в обращении.

Начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Мария Хворостова также выразила соболезнования, написав: «Алиса, прости нас за все».

Алиса Иванникова с 2015 года работала корреспондентом АНО «Редакция газеты «Искра»». В 2017-м она заняла пост главного редактора издания, а в 2024-м была назначена заместителем главного редактора сетевого издания «ЧелГИД».