Депутат из Озерской думы Челябинской области Евгений Зайцев выиграл в областном суде дело против местного блогера Петра за то, что тот назвал его Спанч Бобом. Теперь общественник должен удалить посты и заплатить Зайцеву 50 тыс. рублей.

«Областной суд постановил взыскать с блогера 50 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда за „оскорбительную формулу“. Однако тот не согласился с этим решением и оспорил его в кассации», — рассказал Зайцев URA.RU.

Депутат добавил, что решением суда он недоволен, поскольку ожидал, что действия блогера будут рассмотрены как подпадающие под статью УК «Оскорбление представителя власти». Однако был установлен только «факт оскорбительной формы».

«Так что областной суд отнесся к нему [Петру] очень лояльно и снисходительно», — убежден Зайцев.

В разговоре с Ural Mash депутат назвал активиста «провокатором» и предупредил: если дело вернут на новое рассмотрение, мужчине грозит уголовное дело.

«Идиотское заключение»

Петр рассказал Ural Mash, что в «довольно-таки резком» стиле ведет сообщество о политической и общественной жизни Озерска, в котором позволяет себе «всякие вещи в отношении абсолютно всех». В этом паблике были опубликованы три статьи про Зайцева, в которых блогер в том числе сравнивал его со Спанч Бобом.

Депутат сделал заключение специалиста, которое блогер счел «идиотским», поскольку в своих доказательствах эксперт ссылается на материал из «Википедии» и статью о Спанч Бобе, созданную пять лет назад.

«[В материале] написано, что Спанч Боб — это плохо, и поэтому <…> эксперт на нее ссылается», — объясняет активист.

Во фрагментах экспертного заключения, показанных Ural Mash, сказано: «На сайте «Ask.Мел» Губка Боб занял четвертую позицию в десятке самых раздражающих персонажей 1990-х годов».

Сначала суд встал на сторону ответчика, но затем решение было отменено — блогера обязали удалить три поста и выплатить Зайцеву 50 тыс. рублей.

«Причем Зайцев все это время в своей группе, которая закрыта от меня, пишет про меня гадости еще хлеще, чем я написал», — утверждает блогер.