На пляже в Великобритании обнаружена челюсть древнего ихтиозавра, обитавшего 200 млн лет назад. По мнению ученых, это животное было крупнейшим из известных морских рептилий, его длина достигала 25 метров, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLoS ONE.

В мае 2020 года житель Великобритании Джастин Рейнольдс со своей дочерью Руби прогуливался по побережью графства Сомерсет в поисках окаменелостей и наткнулся на странный предмет, похожий на кость древнего существа. Поняв, что, возможно, сделали важную находку, Джастин и Руби обратились к специалисту по изучению ихтиозавров из Манчестерского университета Дину Ломаксу, которому ранее уже приходилось иметь дело с подобной костью, обнаруженной в 2016 году.

«В 2018 году моя команда изучила и описала гигантскую челюстную кость, и мы надеялись, что когда-нибудь будет обнаружена еще одна. .Новый образец более полный, лучше сохранившийся, и теперь у нас есть две этих гигантских кости, называемых надугловыми, которые имеют уникальную форму и структуру», — пояснил Ломакс.

Джастин и Руби вместе с палеонтологами возвращались на место находки еще неоднократно и сумели найти другие фрагменты, которые прекрасно стыковались друг с другом. Последний из них был обнаружен в октябре 2022 года. Выяснилось, что общая длина кости превышала 2 метра, а значит, она принадлежала исключительно крупному существу.

Возраст находки составил порядка 202 млн лет — обладатель челюсти жил в конце триаса, в так называемый ретийский период, когда в морях обитали гигантские рептилии ихтиозавры.

Исходя из длины обнаруженной челюсти, ученые выяснили, что животное имело в длину 25 метров, что соответствует длине двух городских автобусов. Новый вид ихтиозавров назвали Ichthyotitan severnensis.

Дальнейшее исследование структуры кости проводил студент Марчелло Перилло из Университета Бонна (Германия). Он пришел к выводу, что челюсть действительно принадлежала гигантскому ихтиозавру, который на момент гибели еще продолжал расти. «Этот вид достигал в длину 20-26 метров и представляет собой крупнейшую из известных доисторических морских рептилий», — считают ученые.

Считается, что первые ихтиозавры появились в самом начале триаса, 250 млн лет назад. По прошествии нескольких миллионов лет некоторые виды стали достигать в длину 15 метров, а к концу триаса, около 200 млн лет назад, появились крупнейшие из них, в том числе вид, челюсть которого нашли в Сомерсете.

Однако процветание этих гигантов в морях было недолгим — крупнейшие из морских рептилий исчезли на планете в ходе триасово-юрского вымирания и больше никогда в ходе эволюции этот класс животных не достигал подобных размеров.