Во время встречи с президентом Владимиром Путиным глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что объемы производства титана уменьшились после закрытия совместного предприятия с Boeing. Однако и американская компания понесла серьезный экономический ущерб от прекращения сотрудничества, подчеркнул глава «Ростеха».

«Сегодня, конечно, у нас загружено предприятие, может быть, не совсем полностью, но тем не менее. В основном мы работаем на наши авиационные, вертолетные предприятия. Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с Boeing, к сожалению, заморожено, поэтому объемы уменьшились», — сказал Чемезов.

«Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?» — задал вопрос Путин.

Чемезов согласился, отметив, что американцы привезли «большое количество современных станков» и было «создано целое производство», в частности пять «суперсовременных сплавов» для авиационной промышленности, при этом глава «Ростеха» отметил, что интеллектуальной собственностью стороны сейчас владеют в равных долях.

В корпорацию «Ростех» входит предприятие «ВСМПО-Ависма», которое является крупнейшим в мире производителем титана и титановых полуфабрикатов. СП Boeing и «ВСМПО-Ависма» было создано в 2009 году, и российская компания стала крупнейшим поставщиком титана для гражданских самолетов Boeing. В марте 2022 года американцы отказались от покупок российского сырья. При этом, «ВСМПО-Ависма» остается стратегическим поставщиком для российской авиационной и космической промышленности. Также ее продукция используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине.