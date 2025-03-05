Фигурист и чемпион мира в парном катании Александр Галлямов получил перелом лодыжки во время показательного выступления на Байкале, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники. Фигурист в телеграм-канале написал, что взял перерыв от тренировок, не подтвердив сообщения о переломе.

«По согласованию с тренерским коллективом, мы с Настей (его партнерша Анастасия Мишина — Прим. RTVI) берем небольшой перерыв от тренировок и выступлений», — написал он.

По словам спортсмена, он выступал с неким повреждением ноги на этапах гран-при. «Ненужный порез на Байкале, общая усталость — все это требует восстановления», — добавил Галлямов.

1 марта РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщили, что фигурист получил травму при исполнении программы.

«Его (Галлямова — Прим. RTVI) доставили в больницу для обследования. Точный характер повреждения неизвестен», — говорится в сообщении.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) отметили «Матч ТВ», что получили заявки от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на участие в олимпийском квалификационном турнире к Играм‑2026.

«Первым номером от спортивных пар в фигурном катании будут заявлены Мишина и Галлямов, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин, в женском одиночном катании — Аделия Петросян», — заявили в организации.

Как писал «Чемпионат», квалификационные турниры пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине. Если российские спортсмены попадут в топ-5 в своем виде, то они отправятся на Олимпиаду-2026.