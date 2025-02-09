Ирландский боксер Джон Куни скончался через неделю после боя в Белфасте, где получил черепно-мозговую травму, сообщает Guardian со ссылкой на его промоутера Марка Данлопа. Потерпев поражение в поединке с валлийцем Натаном Хауэллсом в Ulster Hall, 28-летний спортсмен попал в реанимацию.

Бой был остановлен в девятом раунде, когда стало очевидно, что Куни не может его продолжать. Ему оказали медпомощь на месте и госпитализировали. Обследование в больнице выявило у него внутричерепное кровоизлияние. Боксеру сделали операцию, чтобы снизить давление гематомы на мозг, и держали подключенным к аппаратам для поддержания жизнедеятельности организма. Однако в себя он так и не пришел, и в результате медики констатировали смерть мозга.

Бой с Хауэллсом стал для Куни первой попыткой защитить титул Celtic Champion в полулегком весе. Накануне, 8 февраля, Данлоп опубликовал в соцсетях заявление от имени семьи умершего боксера, в котором говорится, что тот умер после «недели борьбы за свою жизнь». Родные спортсмена поблагодарили персонал белфастской больницы Royal Victoria, где его пытались спасти.

В ноябре 2023 года в Дублине Куни одержал победу над Лиамом Гейнором нокаутом в первом раунде, завоевав чемпионский титул Celtic в полулегком весе, но потом вынужден был провести год вне ринга из-за полученной травмы руки. В октябре 2024 года он вернулся к боксу, победив танзанийского бойца Тампелу Махаруси в Лондоне.

Мужской чемпионат Celtic проводит Британский боксерский совет по контролю (ББСК — British Boxing Board of Control, BBBofC), который является руководящим органом в сфере профессионального бокса в Соединенном Королевстве. В соцсетях организации опубликованы соболезнования в связи со смертью Куни. «Британский совет по контролю за боксом глубоко опечален известием о трагической кончине Джона Куни. Мы выражаем наши соболезнования семье и друзьям Джона в это трудное время», — говорится в заявлении ББСК.