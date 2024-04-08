Чемпион России по велоспорту на шоссе, бывший велогонщик сборной России Алексей Цатевич умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что скоропостижно ушел из жизни мастер спорта международного класса по велоспорту Алексей Владимирович Цатевич», — говорится в сообщении в телеграм-канале ФВСР.

Причины смерти спортсмена не называются. У него осталась жена и маленькая дочь. В ФВСР отметили, что прощание с велогонщиком состоится 10 апреля в его родном городе Верхняя Пышма.

Президент Федерации велоспорта Вячеслав Екимов заявил в разговоре с «Матч ТВ», что его шокировала новость о смерти спортсмена. Он отметил, что о Цатевиче у него остались исключительно добрые воспоминания.

Цатевич родился 5 июля 1989 года в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. Начинал свой путь в велоспорте в родном городе, позже переехал в Уфу, где тренировался в Центре олимпийской подготовки «Агидель». Спортсмен представлял сборную России по велоспорту на шоссе и выступал в составе команд мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело».

В активе Цатевича победы на Спартакиаде молодежи России и чемпионате России в гонке «критериум». Спортсмен также был призером Кубков мира, многодневных гонок «Тур де л’Авенир» и других международных стартов. Цатевич награжден орденом Мужества второй степени.

В 2018 году Алексей Цатевич завершил карьеру велогонщика. После этого он играл на позиции нападающего за хоккейную команду Верхней Пышмы «Метеор», которая выступала в Ночной хоккейной лиге.