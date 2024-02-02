В Забайкальском крае в грузовом поезде, который следовал транзитом через Китай в Польшу, задержали партию формы для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

По словам Игнатьева, в общей сложности речь идет о 8-9 контейнерах, на которых были указаны украинские адреса, куда должен был доехать груз.

«Транзитом шло через Китай в Польшу. Там воинское обмундирование. Это шло не просто мешками — контейнер под завязку забит воинским обмундированием. Пока мы еще досматриваем — остался еще один контейнер, там всего было порядка 8-9 контейнеров», — заявил Игнатьев на пресс-конференции (цитата по порталу Chita.ru).

Начальник таможни отметил, что на формах символика украинской армии, «на контейнере адреса конкретные — Киев, Львов, другие города». «Это был спецзаказ», — пояснил Игнатьев.

Он добавил, что контейнеры были упакованы заводским способом в вакууме; если возвращать вещи, то для обратной запаковки содержимого одного контейнера понадобится еще 5-6 контейнеров.

В беседе с агентством ТАСС Игнатьев заявил, что идут следственные действия, и допустил, что вещи изготавливали не в Китае.

«ФСБ уже работает по полной программе. Зеленая форма, как положено, — воинское обмундирование. На бирках не указан изготовитель, но на украинском языке написано, что это [военная форма]. Досматривать будем еще примерно неделю. Уголовного дела еще нет», — сказал Игнатьев.

По его словам, задекларирован груз был как спортивная и рабочая одежда. На Читинской таможне после начала боевых действий на Украине сложилась традиция отправлять конфискованные товары в качестве гуманитарной помощи для российских военных, рассказал Игнатьев.