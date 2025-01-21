Число погибших при пожаре в отеле горнолыжного курорта Карталкая на северо-западе Турции возросло до десяти, 32 человека пострадали. Такие данные привел в соцсети X глава МВД страны Али Ерликая. С несколькими постояльцами по-прежнему нет связи. С пожаром удалось справиться, но, по последним данным властей, 12-этажному отелю грозит обрушение.

Губернатор провинции Болу, где находится курорт, Абдулазиз Айдын рассказал в эфире TRT News, что пожар вспыхнул около 03:30 ночи (совпадает с мск) в ресторане на четвертом этаже отеля. Огонь быстро распространился на верхние этажи и крышу из-за деревянных перекрытий, сказал он. Причина пожара пока неизвестна.

Курорт Карталкая — популярное место зимнего отдыха в Турции — находится в горах Кёроглу на высоте 2 200 м над уровнем моря.

На момент пожара в отеле Grand Kartalkaya было 234 постояльца, в основном семьи с детьми, поскольку у школьников в Турции сейчас каникулы. Пострадавших разместили в развернутом на месте полевом госпитале.

В российском посольстве в Турции уточнили РИА Новости, что не получали сведений о пострадавших или погибших при пожаре россиянах.



Отель расположен в 30-35 км от центра города Болу, откуда были вызваны пожарные расчеты. По словам Айдына, они смогли добраться до места только через 1 час 15 минут из-за обледенения дорог. По данным CNN Türk, пожарные прибыли через 40-45 минут после поступления сигнала.

Один из лыжных инструкторов отеля рассказал, что в ожидании пожарных сотрудники помогали гостям выбираться по лестницам. Некоторые постояльцы пытались выбраться из комнат через окна по связанным простыням. Губернатор сообщил, что два человека погибли, когда в панике выпрыгнули из окон.

Мэр Болу Танью Озкан заявил в эфире Sözcü TV, что число жертв и пострадавших может еще возрасти. С некоторыми постояльцами до сих пор нет связи, пишут местные СМИ. Среди тех, кого пока не могут найти, — журналист газеты Sözcü Недим Тюркмен и его семья, а также дочь, зять и внуки одного из бывших депутатов Болу Мехмета Гюнера, пишет Independent Türkçe.

В качестве меры предосторожности был эвакуирован второй отель по соседству. Власти уверяют, что пожар ему не грозит.



Министр юстиции Йылмаз Тунч объявил о начатом судебном расследовании, на которое назначены шесть прокуроров и четыре главных инспектора. Кроме того, создана экспертная комиссия из пяти человек.

Для оценки последствий пожара в регион прибыли глава МВД Али Ерликая, глава Минздрава Кемаль Мемишоглу, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр труда и социальной защиты Ведат Ишихан. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принес соболезнования семьям погибших.

