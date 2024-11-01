В результате обрушения 50-метрового бетонного козырька на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде погибли 14 человек, включая шестилетнего ребенка, более 30 пострадали, сообщает N1. Мэр города Милан Джурич заявил, что число жертв еще может возрасти, разбор завалов продолжается.

По информации издания Danas, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

Спасатели рассчитывают достать из-под завалов живыми как минимум двух людей, с которыми удалось установить контакт, — женщину и 14-летнюю девочку.

Инцидент произошел 1 ноября около полудня. Бетонный козырек на железнодорожном вокзале упал на находящихся под ним людей. Danas отмечает, что под навесом были установлены скамейки, на которых находились люди. Причины обрушения навеса неизвестны.

Сейчас вокзал закрыт. На месте ЧП работают специальные службы, пожарные части и скорая помощь. К разбору завалов привлечены около 80 спасателей, задействованы экскаваторы и грузовые машины.

Здание вокзала в Нови-Саде было построено в 1964 году, в 2021 году провели его реконструкцию. Местные СМИ цитируют сообщение сербской государственной железнодорожной компании «Железнице Србије», в котором утверждается, что навес не подлежал реконструкции.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич назвал трагедию одним из самых тяжелых дней для страны в ее послевоенной истории. Он заверил, что виновных в ЧП установят, а «те, кто должен был заботиться о сооружении, будут привлечены к ответственности».

«Это черная пятница для всей Сербии и Нови-Сада», — написал он в соцсети X.

На место трагедии выехал президент Сербии Александр Вучич. Ожидается, что он выступит с обращением по поводу инцидента.

Сербское правительство объявило 2 ноября днем национального траура. Джурич объявил в Нови-Саде трехдневный траур, начиная с субботы.

Посольство России в Сербии сообщило ТАСС, что не располагает информацией о пострадавших в результате инцидента гражданах России. Просьб об оказании помощи от россиян в диппредставительство не поступало.