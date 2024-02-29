Российские военные убили украинских диверсантов, которые предприняли попытку десантироваться на Тендровской косе в Херсонской области. Генштаб ВСУ подтвердил гибель бойцов, уточнив, что речь идет о военнослужащих элитного спецназа.

Что заявили власти

«Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района. Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», — сказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко РИА Новости.

О ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) также сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Диверсионная группа элитного 73-го Морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но была практически полностью уничтожена русскими воинами», — написал он в телеграм-канале.

В Генштабе ВСУ и Силах специальный операций (ССО) ВСУ сообщили, что при выполнении боевого задания в столкновении с российскими военными погибли военнослужащие украинского 73-го морского центра специальных операций.

«Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания воины приняли свой последний бой», — говорится в сообщении.

Подробности задания и где его выполняли украинские военные, в сообщениях не уточняются. Сколько человек при этом погибло, также не сообщается.

Украинское издание «Страна.ua» отметило, что 28 февраля в соцсетях украинских военных появились сообщения о «черном дне для ССО». В комментариях военные задавались вопросом о целесообразности операции на Тендровской косе, «учитывая, что коса находится в глубоком тылу российских войск и надолго закрепиться там все равно бы не получилось».

«Пока штабные <…> получают наградные пистолеты за красивые видео, парни по 20 лет отдают свои жизни за Украину», — говорится в публикации пользователя на скриншоте, приведенном изданием.

Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Его длина составляет 65 км, ширина — до 1,8 км. Площадь косы равняется 38 кв. км.

Минобороны России не комментировало сообщения о попытке украинских военных высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, а также о боестолкновениях с российскими военнослужащими.

Подробности провальной вылазки украинского спецназа

Телеграм-канал Mash утвердждает, что украинские военные пытались высадиться на Тендровской косе на пяти лодках.

«Перемещение плавсредств было замечено к западу от маяка, и отряды ССО были обстреляны из пулеметов, минометов и ПТРК. В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», — пишет «Рыбарь».

По информации Mash, в результате боя были подбиты четыре лодки, пятой удалось уплыть. Как утверждается, погибли не менее 20 украинских военнослужащих, один был ранен и попал в плен.

По данным «Рыбаря» (проект бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука), в найденной у берега лодке были обнаружены четыре тела спецназовца и один раненый военный. Последнего взяли в плен и допросили, установив принадлежность десантных групп 73-му морскому центру ССО. Военный корреспондент Юрий Котенок пишет, что взятый в плен военный, предположительно, умер. Кроме того, по «неофициальным» данным, которые приводит военкор, двое российских военнослужащих ранены «при применении противником дрона-камикадзе».

При себе у бойцов ССО, пишет Mash, были:

американские винтовки AR-15,

пулеметы M249,

немецкие гранатометы HK M320,

бельгийские винтовки SCAR,

снайперские винтовки Драгунова (СВД) «в современном обвесе».

Как отмечает «Рыбарь», в преддверии вылазки бойцов ССО были замечены три беспилотника Bayraktar в районе Одессы, Южного и Очакова. Кроме того, в момент атаки над акваторией Черного моря патрулировали два беспилотника с аэродромов Вознесенск и Долгинцево, осуществлявших наведение ДРГ, пишет телеграм-канал.

«Рыбарь» расценил вылазку украинских военных на Тендровскую косу как «кое-что из ряда вон выходящее».