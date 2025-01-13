Четверо жителей Новосибирска в возрасте от 19 до 21 года получили длительные тюремные сроки по обвинению в поджогах самолета Су-24, релейных шкафов и оборудования сотовой связи весной 2023 года. Об этом сообщили ТАСС и региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Новосибирской области, а также отчиталась Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Новосибирцы осуждены по ст. 281 УК — диверсия в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности России (ч.1), повлекшая причинение значительного имущественного ущерба (п. «б» ч. 2).

Наибольшие сроки, по данным УФСБ, получили Павел Соловьев и Савелий Ряполов — 7,5 года и 7 лет в колонии общего режима. Двое других фигурантов — Кирилл Веселов и Виктор Скоробогатов — приговорены к 6,5 и 5 годам, соответственно, при этом 3,5 года они проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как установил суд, с апреля по май 2023 года молодые люди подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Сеятель и Бердск Западно-Сибирской железной дороги, базовую станцию оператора сотовой связи и неэксплуатируемый самолет Су-24.

По данным силовиков, они действовали на основе инструкций, полученных от анонимов через интернет, за это им было обещано денежное вознаграждение.

«Осознавая, что действуют в интересах украинской террористической организации, злоумышленники планировали совершить очередной поджог авиационной техники, однако <…> им не удалось. <…> Большую часть оплаты от заказчика они так и не получили», — цитирует «Новая Сибирь» сообщение Антитеррористической комиссии Новосибирской области.

По данным транспортной прокуратуры, общий ущерб от поджогов оценен в сумму более 300 тыс. рублей. Однако ТАСС пишет, что только собственнику самолета нанесен ущерб на сумму свыше 7 млн рублей, ущерб от поджога контейнера сотовой связи составил более 1 млн рублей, ущерб из-за непригодности релейного шкафа и железнодорожного полотна — 123 тыс. рублей.

«Это фейк»

В мае 2023 года видео подожженного Су-24 на территории завода авиакомпании «Сухой» в Новосибирске распространилось в телеграм-каналах, однако в администрации Новосибирской области тогда назвали его «дезинформацией» и «фейком», отмечает местное издание NGS.RU. В официальном телеграм-канале «Новосибирь» местное правительство сделало репост с ресурса «Война с фейками», в котором говорилось: «Видео снято не на заводе “Сухого”. Это постановочный ролик, который записали на Украине».

«Никаких возгораний не было. Это дезинформация. Странно, что до сих пор от самого концерна не поступило официального опровержения. Это фейк, говорю со 100%-й уверенностью», — подтвердил тогда же источник NGS.RU в правительстве на условиях анонимности.

Позднее источники в региональном управлении МВД и территориальном отделе полиции подтвердили РБК, что на территории Новосибирского авиазавода имени Чкалова все же была попытка поджечь Су-24, который хранился там без двигателей с начала мая 2023-го. Сообщалось, что под шасси нашли следы горючего, а в сотне метров от самолета — дыру в ограждении.

Вскоре по обвинению в поджоге Су-24 отправили в СИЗО Виктора Скоробогатова. В официальном паблике «Суды Новосибирской области» во «ВКонтакте» сообщалось, что горевший самолет потушили.