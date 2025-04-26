В крупнейшем иранском порту Шахид Раджаи, расположенном в городе Бендер-Аббас на юго-западе республики, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали 516 человек, сообщил представитель экстренных служб республики. Глава Красного Полумесяца (член международного движения Красного Креста) Бабак Махмуди сообщил, что четыре человека погибли.

«К сожалению, спасатели подтвердили гибель по меньшей мере четырех человек», — заявил он в интервью государственному телевидению.

Взрыв произошел всего в 2 км от здания таможенного управления, в районе контейнерного терминала, после того как на складе, где хранилась сера и опасные химикаты, начался пожар и огонь дошел до топливного бака.

Иранское государственное телевидение сообщило, что, согласно полученной информации, взрыв произошел из-за халатности при хранении легковоспламеняющихся материалов.

Издание Tehran Times сообщило, что причиной стал взрыв сразу нескольких контейнеров с топливом.

Tasnim пишет, что мощность взрыва была так велика, что транспорт, стоявший около терминала, был полностью уничтожен, а многие здания повреждены. На месте ЧП работают спасатели и пожарные, порт приостановил работу.

Писатель и блогер Дмитрий Конаныхин пишет, что порт «постоянно принимает, накапливает на складах и перегружает на корабли тысячи и тысячи тонн аммиачной селитры ежемесячно».

«Через Бандар-Аббас активно экспортирует селитру Узбекистан, карбамид идет из Туркмении. Это крайне увлекательный мир контрабанды в Персидском заливе, в котором с удовольствием сотрудничают спецслужбы Ирана и стран Персидского залива», — уточнил он.