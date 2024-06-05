В реке Волхов в Великом Новгороде утонули четыре студента, которые, предположительно, приехали из Индии, старшему из них было 20 лет. Очевидцы произошедшего сумели спасти лишь одну девушку, она госпитализирована. В МЧС рассказали, что место, где произошло ЧП, не было отведено для купания; прокуратура Новгородской области сообщила о начале проверки по факту инцидента.

По данным областной прокуратуры, в реке Волхов утонули четыре человека в возрасте от 18 до 20 лет.

«Предварительно установлено, что пятеро молодых людей пошли купаться в районе пешеходного моста через реку Волхов в Великом Новгороде, один человек выплыл, четверо утонули», — отметили в прокуратуре.

Ведомство даст оценку деятельности администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания, подчеркивается в сообщении. Ситуация находится на контроле прокурора области Сергея Швецова.

В ГУ МЧС по Новгородской области рассказали, что 4 июня в 21:00 в экстренные службы поступила информация о том, что на реке Волхов тонет девушка «в не отведенном для купания месте». На место были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения.



Как отметили в МЧС, очевидцы сообщили, что тонуть начали несколько молодых людей; свидетели спасли одну девушку, ее передали медикам. Проводятся поиски остальных людей, водолазы обнаружили тело одного утонувшего мужчины.

По данным телеграм-канала Shot, утонувшие оказались студентами из Индии, они учились в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого на факультете «Лечебное дело». Спасти удалось только 19-летнюю Нишу Сонавану, она в больнице; личность найденного иностранца выясняется.

Погибли одна девушка и трое парней: Джишан Пинджари, Джиа Пинджари, Харшал Десале (всем по 19 лет) и Малик Гуламгоус Моххамад Якуб (20 лет), пишет Shot.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что поиски тел были возобновлены утром 5 июня.