Четвертый ребенок из многодетной семьи умер после отравления неизвестным веществом в поселке Красная Сопка в Красноярском крае, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК). Умершему ребенку было 12 лет.

Родители детей, погибших от отравления, пришли в сознание — их состояние оценивают как близкое к удовлетворительному, добавили в СК. Следователи начали их допрашивать.

Мать детей находится на девятом месяце беременности. По данным портала NGS24, плод в порядке — его жизни сейчас ничего не угрожает. В Следственном комитете также подтвердили RT, что врачам удалось сохранить ребенка.

Семья из шести человек попала в больницу утром 21 сентября с признаками отравления, сообщили в СК. Накануне вечером они съели курицу и пельмени, купленные в местном магазине «Олимп». Следователи уточнили, что пельмени были приобретены семьей на развес — без упаковки.

Из первых показаний отца семейства следует, что курицу не ела только старшая дочь, а вот полуфабрикаты пробовали все члены семьи. Он также уточнил, что в этот раз семья купила продукты другой марки — до этого они приобретали полуфабрикаты одной и той же фирмы.

Вечером и родители, и дети чувствовали себя нормально. Симптомы пищевого отравления появились у них около 6:00 на следующий день. Они были госпитализированы с тошнотой, головокружением и рвотой.

Отец семьи рассказал, что сначала плохо стало детям, а после — родителям. Он был единственным, кто принял лекарство, но оно не помогло. Через некоторое время самая младшая девочка потеряла сознание, после чего были вызваны сотрудники скорой помощи. Они увезли детей и их маму в больницу, позднее родственники привезли в медучреждение и отца детей, пишет Baza.

Сразу после госпитализации 21 сентября умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день умерла их 11-летняя сестра, а в ночь на 23 сентября — 12-летняя девочка.

«Ядовитые вещества вместо соли»

Согласно предварительным данным экспертов, дети умерли из-за «токсического действия неустановленного вещества», рассказали в СК. Для определения точной причины будут проведены дополнительные исследования. Сейчас следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.

Телеграм-канал Baza пишет, что причиной отравления могли стать пестициды. Источники канала утверждают, что они были обнаружены в доме семьи во время обысков. Также было найдено большое количество антибиотиков для животных, в том числе они находились на кухне, где ужинала семья.

По предварительной версии, родители случайно могли добавить в еду ядовитые вещества вместо соли, рассказали собеседники Baza. Также канал не исключает версию с некачественными курицей и пельменями.

Нарушения ветеринарных требований в «Олимпе»

В ходе расследования допросили фельдшера поселка, хозяина и продавца продуктового магазина. В Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю заявили, что магазин «Олимп» в поселке Красная Сопка работал с нарушениями ветеринарных требований.

Партия пельменей, которая продавалась в магазине, была изготовлена в июле 2024 года. При этом ветеринарные документы на пельмени, которые могла употребить пострадавшая семья, были оформлены во ФГИС «Меркурий» только 23 сентября, то есть уже после случаев отравления.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения в магазине «Олимп». Все полуфабрикаты из ассортимента торговой точки изъяты для проведения экспертизы. Shot писал, что хозяина магазина решено не задерживать до завершения проверки. Сам он объяснял телеграм-каналу Kras Mash, что закупает пельмени в Абакане у одного и того же поставщика уже давно, и до сих пор нареканий по их поводу не было, а курица была произведена известным агрохолдингом.

«Уже бы лежало здесь полдеревни»

Продавщица магазина «Олимп» рассказала, что продукцию, которая оказалась под подозрением, поставили неделю назад. За это время в Красной Сопке никто, кроме одной семьи, не жаловался на плохое самочувствие.

«Понимаете, уже бы лежало здесь полдеревни. Мы торгуем неделю продукцией, по факту, уже было бы отравление не единичным случаем, а уже было бы несколько случаев, правильно?» — задалась она вопросом в разговоре с NGS24.

Она добавила, что у магазина есть постоянные поставщики, с которыми он сотрудничает много лет, и ранее проблем не возникало. «У нас сроки хранения соблюдаются, везде нормально все заморожено», — добавила она.

Продавщица считает, что у пострадавшей семьи дома был «бардак».