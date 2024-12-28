В частном доме СНТ «Межурка» под Тверью были найдены тела четверых детей, сообщает региональная прокуратура в телеграм-канале.

«В связи с поступившим сообщением об обнаружении 4 погибших детей в частном доме СНТ «Межурка «Калининского муниципального округа, на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, установление всех обстоятельств происшествия поставлено на контроль.

Подробности инцидента пока не сообщаются.