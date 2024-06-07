Четыре человека погибли и еще по меньшей мере 43 получили ранения в результате обстрела Луганска со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 7 июня. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. «По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека, из них четверо детей», — приводит слова министра пресс-служба правительства ЛНР.

Тела четырех погибших извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтаэжке в квартале Ватутина Луганска, сообщили в правительстве. Глава ЛНР Леонид Пасечник добавил, что в республике введен режим ЧС регионального уровня реагирования —спасатели продолжают разбор завалов и эвакуацию людей. В результате ударов по Луганску также повреждены 33 многоэтажных в восточной части города, два дома разрушены полностью, сообщила временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко. Кроме того, пострадали три детских сада, две школы и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства.



Утром 7 июня Минобороны России сообщало, что примерно в 11:00 Луганск «был атакован пятью ракетами ATACMS».

«Четыре американские ракеты были сбиты российскими средствами ПВО. Одна ракета поразила два многоквартирных дома», — отчитались в Минобороны.

Корреспондент ТАСС уточнил, что в городе в интервале с 11:03 до 11:10 прогремели семь взрывов —после них из разных частей Луганска был виден пожар.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что система ПВО «интенсивно отработала над Луганском». «5-7 минут шла канонада над городом», — написал он в своем телеграм-канале.