По меньшей мере четыре человека погибли и десятки пострадали в результате давки на университетском фестивале в Индии, сообщает SkyNews. Толчея среди посетителей началась, когда полил дождь, и они начали метаться в поисках укрытия.

Инцидент произошел поздно вечером 25 ноября на территории кампуса Кочинского университета науки и технологий (CUSAT) в Кочи — крупном портовом городе южного индийского штата Керала. Это был заключительный день фестиваля Дхишна, на который собрались студенты технических колледжей по всему штату. По предварительным данным, погибли двое юношей и две девушки. Количество пострадавших превысило 60 человек, причем пять девушек находятся в критическом состоянии.

Times of India пишет, что из-за внезапно начавшегося ливня толпа, которая находилась под открытым небом, устремилась в крытый зал со сценой, где должна была выступать певица Никхита Ганди. Поскольку там был только один вход/выход, на ведущей к нему лестнице возникла давка.

Один из преподавателей CUSAT рассказал, что в зал можно было попасть только при наличии пропуска, но из-за дождя «студенты и люди, у которых не было пропусков», тоже попытались проникнуть в здание.

«Когда в зал ворвалась толпа людей, некоторые упали с лестницы, а другие споткнулись о них», — пояснил сотрудник колледжа.

В администрации CUSAT отметили, что фестиваль является ежегодным, но из-за пандемии коронавируса не проводился на протяжении последних трех лет, поэтому возрождение традиции вызвало ажиотаж среди населения, и многие местные жители, не имеющие никакого отношения к студенчеству, пришли посмотреть на мероприятие.

Власти штата объявили о начале расследования с целью установить обстоятельства случившегося и выявить ответственных за меры безопасности на фестивале. В полиции Кочи и Кералы подчеркнули, что организаторы мероприятия не ставили правоохранительные органы в известность о его проведении.

Представитель департамента полиции штата заявил, что инцидент «похож на нелепую случайность», поскольку зал вмещает от 1 до 1,5 тысячи зрителей, и там должно было хватить пространства для всех.

«Внутри он был заполнен лишь частично, и толпа снаружи не была такой уж большой», — констатировал пресс-секретарь департамента.

Министр здравоохранения Кералы Вина Джордж сообщила в Facebook*, что 17 пострадавших подростков уже выписаны. По ее словам, раненых с места происшествия вывозили более 100 автомобилей скорой помощи. По распоряжению министра в больницы, куда госпитализированы участники давки, направлены высококвалифицированные специалисты из департамента здравоохранения и санитарного просвещения штата.

Певица Никхита Ганди, которая должна была выступать на фестивале, написала в Instagram*, что «убита горем и опустошена» из-за трагедии. «Этот прискорбный инцидент произошел еще до того, как я успела отправиться на место выступления. Никаких слов не хватит, чтобы выразить глубину этого горя. Я молюсь за семьи погибших студентов», — сообщила она своим подписчикам.

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