Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за день атаковали Белгородскую область, в результате погибли четыре человека. Еще несколько жителей пострадали, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Утром 16 февраля дрон нанес удар по движущемуся автомобилю, который передвигался по дороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. От полученных ран на месте скончалась женщина, которая ехала на пассажирском сиденье. Ее попутчица, сидевшая за рулем, получила баротравму и ушибы рук. Пострадавшую госпитализировали.

После произошедшего беспилотники продолжили атаку по Валуйскому округу. В результате попадания FPV-дрона в легковой автомобиль пострадал мужчина. От госпитализации он отказался и продолжит лечение амбулаторно.

Еще один FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю в селе Шведуновка, у транспортного средства повреждены кузов и стекла. В поселке Уразово беспилотник ударил по стоянке, возникший в результате пожар уничтожил три автомобиля.

В селе Колыхалино дрон сдетонировал на территории частного дома, в надворной постройке выбило стекла, их осколки повредили забор. На хуторе Церковном дроны повредили административное здание сельхозпредприятия, а в селе Репяховка — грузовой автомобиль.

Кроме того, сотрудник сельхозпредприятия получил осколочные ранения ног, его отвезли в белгородскую горбольницу.

Вечером БПЛА ударил по движущемуся автомобилю на въезде в село Графовка Краснояружского района. В результате погибли трое мужчин, которые находились в машине.

«Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных… Выражаю самые искренние соболезнования семьям и близким погибших…» — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Позднее ударам ВСУ подверглись сразу пять муниципалитетов. Были повреждены дома и автомобили, в селе Теребрено временно отсутствует электро- и водоснабжение. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, передает Гладков.