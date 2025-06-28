В Подмосковье на поле около деревни Паново (недалеко от Коломны) рухнул и загорелся легкомоторный самолет Як-18, сообщает «Интерфакс». По предварительным данным, погибли четыре человека, пожар уже потушен.

По информации Mash, возможной причиной стала неисправность двигателя из-за перегрева.

«Пилот и пассажиры погибли сразу, после падения борта на месте начался пожар», — отмечает телеграм-канал.

Позднее Mash написал, что разбившийся самолет не имел сертификата летной годности и принадлежал частному пилоту. За штурвалом находился знакомый владельца воздушного судна и трое пассажиров, которые «брали самолет покататься».

«Около 14:20 двигатель Як-18Т вышел из строя, самолет вошел в пике и упал недалеко от деревни Паново. Пилот и пассажиры погибли на месте», — говорится в посте.

В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в поле около деревни Паново упал и загорелся легкомоторный Як-18Т, площадь пожара составила 5 кв. м, его быстро потушили. В ведомстве уточнили, что есть пострадавшие.

На месте крушения воздушного судна находится восемь единиц техники, 23 человека, в том числе от МЧС одна единица техники и три человека. О погибших не говорится.

РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС пишет, что самолет вылетел с аэродрома Северка. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщает, что на месте крушения работают следователи, устанавливаются обстоятельства ЧП.

Свою проверку проводит московская московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Ранее 28 июня стало известно, что в Приморье около аэродрома госавиации Новонежино потерпел крушение Zlin-142, пилот погиб на месте.

По данным «112», хозяин воздушного судна разрешил своему знакомому полетать в рамках тренировки. Одна из версий падения самолета — ошибка пилота, также не исключаются, что могли быть технические неполадки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре.