Морская буровая платформа Adam Marine 12 затонула в Суэцком заливе, в результате погибли четыре человека и шесть пропали без вести. Об этом пишет Egypt Independent.

ЧП произошло накануне вечером, 1 июля, во время буксировки платформы тремя кораблями к новому месту работ на нефтяном месторождении Ашрафи в южной части залива.

По данным издания, на борту платформы был 31 человек. Спасатели смогли эвакуировать 21, в том числе бригадира буровой установки.

«Выжившие получили различные травмы, включая переломы, ссадины и ушибы», — говорится в публикации.

На место аварии для координации поисково-спасательной операции выехали министр нефти и минеральных ресурсов Карим Фуад и глава Минтруда Мохамед Гебран. Поиск пропавших продолжается с участием нескольких морских подразделений компании Gulf of Suez Petroleum Company (GUPCO).

Al Masry Al Youm пишет, что силовые структуры Египта, а также управление по безопасности на море и нефтяные компании внимательно следят за инцидентом, проводится всестороннее расследование для определения истинных причин затопления и степень соблюдения стандартов безопасности во время транспортировки платформы.