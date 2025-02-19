Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Челябинске, погибли четыре человека, двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В ночное время произошло столкновение грузового автомобиля Howo и легкового автомобиля Pontiac. В результате ДТП погибли четыре человека, два человека пострадали», — говорится в сообщении.

Как сообщает Госавтоинспекция (ГАИ) Челябинска, авария произошла на проспекте Ленина. Жертвами ДТП стали водитель легкового автомобиля и трое пассажиров.

Двоих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.