Авария с участием грузовых и легковых автомобилей произошла в Апастовском районе Татарстана, в результате погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло в ночь на 22 апреля в Апастовском районе на 59 км автодороги Казань -Буинск-Ульяновск.

«Водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, Лада, КамАЗ и Opel», — сказано в сообщении ведомства.

По данным МВД, на месте погибли водитель и пассажир Sollers, а также водитель и пассажир «Лады».

Обстоятельства выясняются. На месте аварии работают автоинспекторы. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), сообщает республиканская прокуратура.