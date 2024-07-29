Четыре человека пропали без вести после размытия временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала (ББК), сообщило ГУ МЧС по Карелии в телеграм-канале.

О размытии временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала утром 29 июля сообщил в своем телеграм-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об этом поступило в 6.34», — говорится в сообщении.

Парфенчиков сообщил, что поручил направить в зону ЧП дополнительные группы спасателей для ликвидации последствий аварии — всего 115 человек. «Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация», — добавил глава региона.

Карельское управление МЧС сообщило о проведении поисково-спасательных работ на месте размытия перемычки. По информации ведомства, в зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ «Балтийский», разрушены три дома. ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что разрушены 13 домов.

По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадали девять человек, троих удалось спасти, в том числе одного ребенка. Изначально ведомство сообщило о шестерых пропавших без вести. Mash пишет, что это семья из четырех человек и два пенсионера.

Позже МЧС сообщило, что спасателям удалось найти четырех человек, пропавших без вести, — двух взрослых и двух детей, их передали медикам. По данным источников телеграм-канала Baza, среди найденных — девочка 14 лет и 74-летний мужчина, у них ушибы и ссадины.

Судьба еще двух человек неизвестна.

«К поискам привлечены 19 единиц техники и 76 спасателей МЧС России. В готовность приводятся аэромобильные группировка Невского спасательного центра и ГУ МЧС России по Республике Карелия, а также вертолет Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении МЧС.

В связи с аварией в Сегежском округе Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации. В сообщении властей округа уточняется, что место прорыва перемычки находится на территории поселка городского типа Надвоицы (население — около 6 тыс. человек по состоянию на 2023 год). Парфенчиков сообщил, что выехал в Сегежский округ.

Телеграм-канал Baza пишет, что уровень воды в зоне аварии уже спал, «однако власти все равно приняли решение провести эвакуацию ближайших населённых пунктов».