Полицейские задержали четверых участников конфликта со стрельбой во дворе жилого дома в Екатеринбурге. Об этом сообщил «Ленте.ру» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Конфликт произошел 16 июня на улице Советской в Кировском районе. По данным полиции, трое молодых людей громко шумели на улице, после этого им сделал замечание местный житель Даниил, который проживает в районе вместе с женой и тремя детьми.

«Однако его слова не возымели действия, в ответ хулиганы ему нахамили. Тогда многодетный мужчина взял из сейфа зарегистрированное охотничье ружье МР-27М, вышел во двор и сделал предупредительный выстрел в воздух. Хулиганы стали в него стрелять, а затем сбежали», — пишет «Лента.ру».

После происшествия Даниил сам пришел в полицию и дал показания. Троих его оппонентов также задержали правоохранители — оказалось, что они стреляли из охолощенного оружия. Их привлекли к административной ответственности и арестовали на срок от 12 до 13 суток.

Сам Даниил также привлечен к ответственности — на него завели административное дело за стрельбу в неположенном месте, пишет издание. Кроме того, полиция изъяла у него ружье и взяла подписку о невыезде.

18 июня на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» в Рязани мужчина не менее трех раз выстрелил из охотничьего гладкоствольного оружия. В результате погибла женщина и пострадал мужчина, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Портал YA62.ru пишет, что стрельбу открыл 66-летний мужчина — он задержан правоохранительными органами.



По данным ТАСС, стрельба началась в ходе конфликта из-за имущественного спора и неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.