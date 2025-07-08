Четырехлетняя девочка погибла, ударившись головой о винт моторной резиновой лодки в Выборгском районе. Об этом пишет «78» со ссылкой на источник.

По данным издания, ребенок погиб вечером 7 июля вблизи от базы отдыха. Из-за волны во время речной прогулки лодка перевернулась и девочка, предположительно, упала за борт, ударилась о винт и наглоталась воды.

«78» пишет, что ее тело было доставлено в морг для определения точной причины гибели. Материалы проверки были направлены в Следственный отдел по Выборгу СУ СК по Ленобласти.

Трагедия произошла рядом с туристической базой «Зеленый мыс», уточняет «Фонтанка». Сотрудники экстренных служб получили сообщение о перевернувшейся на реке Вуокса моторной лодке после 21:00.

По предварительной информации, когда девочку вытащили на сушу она уже не дышала. Как пишет издание, семья погибшей проживает в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Представитель туристической базы рассказал 47news, что родственники девочки оставили на базе свой автомобиль. На турбазе также уточнили, что прибывшие взяли лодку и мотор с собой и не были клиентами базы.

«Было несколько семей, встали дикарями на острове Темный, несколько палаток было. Девочка была с отцом и матерью. Лодка перевернулась примерно в 5 километрах от берега», — уточнил собеседник издания.

По предварительным данным на девочке был спасательный жилет.

Накануне также поступили сообщения о смерти 12-летнего мальчика в детском санатории «Колчаново» под Волховом и 4-месячной девочки в поселке Низино Ломоносовского района, чье тело обнаружила мать.