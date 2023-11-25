Бизнесмен Евгений Чичваркин* заявил о необходимости признать проигрыш Запада в противостоянии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Живой гвоздь» от 24 ноября. По мнению предпринимателя, западные страны «сделали всё», чтобы российский лидер «победил».

«Смотрите, что собой представляет сейчас Россия. Запад выстроил на полстраны «забор», из-за которого не выпускают ни людей, ни деньги, но за этот «забор» закидывают все время деньги за нефть, газ и прочие ископаемые. То есть люди возвращаются и туда же через «забор» им закидывают бабки, за ископаемые. То есть там, за «забором», много денег и людей», — отметил Чичваркин*.

Он также признал, что уход западных компаний несильно повлиял на российскую промышленность.

«Всё восстановилось феноменально. Ушла IKEA — компании, которые производят мебель, на высоте. Ушли западные производители машин — китайские «микроволновки» на колесиках прекрасно продаются. Все хорошо, собственно <…> «И свою мебель, и свою «Вкусно — и точку», и свой псевдо-Starbucks разбодяжим — всё сделаем сами. Мы и без вас можем, а вы без нас не можете». Всё, что Путин делает, выходит, так и есть», — продолжил рассуждать Чичваркин*.

По словам проживающего в Лондоне бизнесмена, «все, кто хотел и не хотел, вернулись к Путину». Кроме того, из России «нельзя перевести деньги», поэтому они в большом количестве остаются внутри страны, считает Чичваркин*.

Предприниматель выразил мнение, что европейские страны «реально ничего не сделали против Путина».

«Очень много сделали в подтверждение того, что он всегда говорил: «Мы в кольце врагов, без нас никак не справятся, без нас Европа замерзнет…» Европа действительно впала в истерику, нагнав на бирже газ в пять раз, напихав денег полные карманы «Газпрому» <…>. Сейчас пугают ценами на нефть, которая запросто может вырасти. Ну. она и сейчас неплохая для России», — указал Чичваркин*.

Также бизнесмен сослался на аналитические статьи, в которых утверждалось, что «без российских удобрений продуктовая инфляция будет страшная в мире, что нужно зажмуриться, продолжать покупать». «И они продолжают и покупают. И SWIFTы все работают, пугали отключением <…>, а всё работает отлично», — отметил он.

Чичваркин* призвал признать, что Запад своими санкциями и ограничениями сделал «всё, чтобы Путин победил, и он побеждает».

«Мы проиграли, давайте просто признаем», — заключил бизнесмен.

В ноябре Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ) опубликовали статьи, в которых сообщалось, что западные санкции не смогли оказать сильного влияния на ключевые отрасли российской экономики, а привели лишь к ограниченному воздействию. В частности, в материале WSJ отмечалось, что большую поддержку Москве оказывают Китай и Индия, которые покупают у нее сырье и продают свои товары.

The Telegraph со ссылкой на Евростат сообщал, что Евросоюз оказался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ) по итогам первых девяти месяцев 2023 года. Несмотря на обещание отказаться от топлива из России, Испания и Франция стали вторым и третьим крупнейшими покупателями СПГ после Китая. Всего за январь-сентябрь 2023 года страны ЕС закупили у России сжиженный газ на сумму 6,1 млрд евро, отмечалось в материале.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов