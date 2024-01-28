Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения пяти фигурантам дела о хищении 1,5 млрд гривен ($40 млн) при закупке 100 тыс. боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в телеграм-канале украинской спецслужбы.

По версии следствия, в августе 2022 года чиновники украинского Минобороны заключили контракт на закупку оптовой партии артиллерийских снарядов с компанией «Львовский арсенал». После этого ведомство перевело на счет поставщика всю сумму, предусмотренную подписанными документами.

Менеджмент «Львовского арсенала» перечислил часть этой суммы на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить боеприпасы. Однако предоплаченные снаряды на Украину так не поступили.

В число подозреваемых вошли:

бывший и действующий руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины;

менеджеры компании «Львовский арсенал»;

представитель иностранного поставщика и другие.

Один из фигурантов дела попытался бежать за границу — его арестовали. Какая мера пресечения будет выбрана для других подозреваемых, пока неизвестно. По статье о «Присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением» (ч. 5 ст. 191 УК Украины) им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

«Документирование преступления происходило при содействии действующего министра обороны [Рустема Умерова]», — подчеркнули в СБУ.

В самом Минобороны заявили, что ведомство «продолжает бескомпромиссную борьбу <…> против внутренних предателей».

«У нас нет места для коррупционеров», — отметили в министерстве.

Минобороны напомнило, что на этой неделе было раскрыто еще одно аналогичное дело. В результате в государственный бюджет Украины удалось вернуть 1,5 млрд гривен — они были незаконно отправлены за границу во время закупки оптовой партии боеприпасов.

В ноябре 2023 года специализированное издание Defence One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius сообщало, что Киев платит непомерные деньги за технику советской разработки.

Дорогое посредничество

В число крупнейших поставщиков оружия на Украину, перечисленных в отчетах Import Genius, входит Болгария, чья обширная оружейная промышленность до сих пор производит боеприпасы советской разработки. В июле 2023 года Украина получила 131 партию таких боеприпасов на общую сумму свыше $90 млн. Многие из них были поставлены польскими компаниями.

Среди других крупных поставщиков снарядов Украине издание назвало Румынию ($22 млн), Турцию ($22 млн) и Чехию ($20 млн). В отличие от оружия, бесплатно получаемого Киевом в качестве военной помощи от США и их союзников, закупки зачастую совершаются по «непомерным» ценам, утверждает Defence One.

Издание привело в пример июльскую закупку 1 тысячи болгарских снарядов калибра 152 мм для оружия советской разработки через Агентство стратегических резервов правительства Польши. В счет-фактуре Import Genius указано, что Украина заплатила около $3 тысяч за снаряд. Defence One считает, что это втрое больше, чем платит за такие снаряды Россия: она, как утверждал телеканал Sky News со ссылкой на анонимный источник в службах безопасности, в сентябре 2022 года купила у Ирана 152-миллиметровые снаряды по цене максимум $1190 за штуку.

До этого «Украинская правда» сообщала, что закупки оружия и боеприпасов через посредников (в основном это украинские и польские компании) обходятся Киеву в разы дороже, чем прямые сделки с поставщиками.