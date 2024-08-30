Число жертв обстрела Белгорода и Белгородского района кассетными боеприпасами из РСЗО “Вампир” увеличилось до пяти человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Число погибших возросло до 5. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить в таком горе», — написал он.

Следственный комитет сообщил на своем сайте о возбуждении уголовного дела в соответствии со ст. 205 УК России (теракт) после атаки «вооруженных формирований Украины» на село Ракитное в Белгородской области, жертвами которого стали пять человек и двенадцать получили ранения, включая трех несовершеннолетних.

«В рамках уголовного дела Следственный комитет России установит всех лиц, причастных к совершению этого теракта — как командиров, отдавших незаконный приказ об обстреле мирных граждан, так и тех, кто его непосредственно исполнил. Их действиям будет дана жесткая правовая оценка», — заявила глава управления СК по работе со СМИ Светлана Петренко.

Помимо этого, от обстрела ВСУ пострадали 37 мирных жителей, шестеро из них — дети. Семь взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии.

В Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна и пробиты кровли. В одной из многоэтажек повреждено остеклени.

В двух социальных объектах и в двух коммерческих зданиях, по словам Гладкова, повреждены остекление и фасады. Осколки от снарядов посекли девять автомобилей, уточнил губернатор.

В Белгородской области возникли возгорания в двух домах в результате прямых попаданий снарядов, были повреждены кровли, выбиты окна в пяти частных жилых домах, повреждения получили 13 автомобилей.