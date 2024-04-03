Более 700 человек пострадали, несколько человек погибли в результате землетрясения на Тайване, которое стало самым мощным за 25 лет, передает агентство Reuters. В Японии и на Филиппинах было объявлено предупреждение о цунами, его позже отменили.

В правительстве Тайваня заявили, что в уезде Хуалянь, расположенном недалеко от эпицентра землетрясения, 711 человек получили ранения. По данным пожарной службы, 77 человек оказались заблокированы, некоторые из них — в обрушившихся зданиях в Хуаляне.

Изначально власти страны сообщали о четырех погибших, позже их число увеличилось до семи, пишет Reuters со ссылкой на правительство.

«[Землетрясение] было очень сильным. Казалось, что дом вот-вот рухнет», — рассказал 60-летний Чанг Юйлинь, работник больницы Тайбэя (столица Тайваня).

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ, который вступит в должность в мае, намерен в течение среды посетить Хуалянь, сообщили в администрации президента.

Землетрясение у восточного побережья Тайваня произошло в 07:58 по местному времени (02:58 мск). Японские метеорологи изначально оценили магнитуду подземных толчков в 7,5, но позже повысили оценку до 7,7. Сразу после первого землетрясения последовало второе, его магнитуду метеорологи Японии оценили в 6,6.

Геологическая служба США (USGS) оценивает магнитуду первого землетрясения в 7,5, второго — в 6,4.

Последний раз такое мощное землетрясение происходило на Тайване в сентябре 1999 года, его магнитуда составила 7,6. Тогда погибло более 2,4 тыс. человек.