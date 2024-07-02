Три человека погибли во время урагана, который обрушился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область 1 июля. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы. Петербургское управление Следственного комитета (СК) сообщает о двух жертвах.

По данным СК, одна из жертв — 36-летняя женщина. 1 июля на нее обрушилось дерево на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Упавшее дерево также стало причиной смерти 11-летнего мальчика. Инцидент произошел на проспекте Шаумяна. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. «Фонтанка» уточнила, что у него диагностировали ушиб мозга, переломы черепа и травмы внутренних органов. Медики не смогли спасти мальчика, он скончался в больнице не приходя в сознание.

Еще один человек, как пишет «Фонтанка», погиб в поселке Новое Токсово Ленинградской области. По информации издания, речь идет о 26-летнем гражданине Таджикистана, который выполнял строительные работы на участке в коттеджном поселке «Экофорест». Мужчину придавило упавшей березой, полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, пишет «Фонтанка».

«Следственными органами ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу по данным фактам организованы доследственные проверки, в рамках которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении регионального ведомства.

В результате урагана пострадали, по данным РИА Новости, шесть человек. «Фонтанка» отмечает, что один из пострадавших находится в реанимации.

Ураган обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть вечером 1 июля. Порывы ветра в некоторых районах достигали 31 м/с. Из-за непогоды в Невском районе Питера упал строительный кран. Местные жители сообщили, что он повредил частные гаражи.

В пресс-службе строительной компании пояснили, что на момент происшествия крановщики завершили работу и провели все мероприятия, предусмотренные инструкцией на случай непогоды. Это помогло избежать жертв, рассказали «Фонтанке» представители организации.

Помимо строительного крана в Петербурге обрушились десятки деревьев и дорожных знаков. На Русановской улице из-за сильного ветра светофор упал на автобус. По данным «Фонтанки», у транспортного средства было повреждено окно.

Из-за непогоды некоторые электрички, связывающие Санкт-Петербург и пригороды, застряли на путях. В связи с этим некоторые пассажиры решили идти пешком по путям до ближайших станций. Сложности также возникли с прилетом и вылетом самолетов из аэропорта Пулково.

Силы МЧС занимаются устранением последствий непогоды. По данным веломства, из-за урагана были повреждены по меньшей мере 10 легковых автомобилей.