Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс., примерно 3,9 тыс. человек получили ранения, около 270 остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.

«Число погибших из-за пятничного землетрясения в Мьянме возросло до 2056, около 3,9 тысячи человек пострадали и около 270 числятся пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил о недельном национальном трауре по причине землетрясения.

«Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущербу с 31.03.2025 по 06.04.2025 семь дней были объявлены днями ​​траура на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен», — говорится в заявлении премьер-министра страны.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу, 28 марта, его эпицентр находился на глубине примерно 10 км недалеко от Мандалая — второго по величине города Мьянмы. За первым подземным толчком последовало несколько афтершоков, включая один с магнитудой 6,4. Они привели к падению зданий во многих районах, повреждению дорог, обрушению мостов и прорыву плотины. После землетрясения в шести наиболее пострадавших регионах было объявлено чрезвычайное положение. Толчки также произошли в соседних странах — Таиланде, Индии, Бангладеше, Лаосе и Китае.

По данным Геологической службы США, в регионе уже случалось несколько землетрясений магнитудой от 7, шесть из которых произошли с 1900 года в радиусе около 250 км от последнего. Американские геологи утверждают, что оно стало самым сильным в Мьянме за последние 100 лет.

По данным властей Мьянмы, при землетрясении серьезно пострадали буддийские культовые сооружения: повреждены 670 монастырей и 290 пагод. Судя по спутниковым снимкам, в международном аэропорту столицы Нейпьидо рухнула башня диспетчерской, откуда велось наблюдение за летным полем.