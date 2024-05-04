В Москве после возвращения авиарейсом из Дубая задержан концессионер Станислав Неверов, занимавшийся газификацией и стройками в Забайкалье. Об этом сообщило в субботу издание «Чита.Ру» со ссылкой на несколько источников в органах власти.

По словам неназванного собеседника издания, Неверова этапируют в Хабаровск. Получить комментарий самого бизнесмена не удалось. В пресс-службе Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК), гендиректором которой является Неверов, отказались комментировать информацию о его задержании.

В середине февраля сообщалось, что Неверова из самолета доставили на допрос в правоохранительные органы. Как отмечал один из источников «Читы.Ру», бизнесмен тогда прилетел на строительный форум, но вышел из самолета в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Второй источник уточнял, что Неверова не задерживали, а просто доставили на допрос.

До этого, 29 января, замгенпрокурора России Дмитрий Демешин на совещании с губернатором Забайкалья Александром Осиповым потребовал проверить связанные с Неверовым организации, которые занимаются строительством детских садов в Борзе, Акше и Чите по концессии. В начале февраля стало известно, что силовики изъяли в региональном Минстрое документы, связанные с концессионными соглашениями на строительство детсадов в Акше и Борзе.

По этим документам детсады должны были сдать в декабре 2023 года, но в Чите строительство еще только началось, а в Борзе и Акше не успели приступить к строительно-монтажным работам. По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как отмечало управление Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу, речь идет о хищении бюджетных средств. Установлено, что в 2022 году Минстрой Забайкалья заключил концессионные соглашения на строительство четырех детских садов (двух в Чите и по одному — в городе Борзе и селе Акша).

Строительством детсадов занимались ООО «Поколение» и ООО «Поколение Будущего». В 2022—2023 годах концессионеры получили около 1,4 млрд рублей из бюджета. Проверка показала, что более 47 млн рублей из средств капитального гранта, предназначенных для постройки детских садов, были выведены с казначейских счетов концессионеров и израсходованы на иные цели.

Было решено, что все объекты должны быть сданы до конца 2024 года. В пресс-службе ВАНК объяснили срыв сроков проблемами с земельными участками под строительство детсадов. В компании утверждают, что якобы уведомляли Минстрой об этих сложностях, но ведомство не приняло никаких мер.