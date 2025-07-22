Исполняющий обязанности заместителя председателя забайкальского правительства Алексей Гончаров попал в смертельное ДТП на трассе в Улетовском районе, пишет «Чита.Ру» со ссылкой на двух знакомых с ситуацией источников. По данным издания, в результате аварии погибла женщина.

В ночь на 22 июля две машины столкнулись между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. По данным «Чита.Ру», Гончаров управлял одним из автомобилей, а погибшая женщина — вторым.

В пресс-службе краевого Минздрава подтвердили информацию о пострадавших в ДТП в Улетовском районе. По данным ведомства, ночью там было два ДТП, одно из которых смертельное. В Минздраве отметили, что один человек погиб в машине скорой помощи, двоих взрослых и ребенка госпитализировали.

«Все они в тяжелом состоянии. Еще двое — взрослый и несовершеннолетний — не были госпитализированы», — пишет «Чита.Ру».

Пресс-служба Госавтоинспекции не стала комментировать изданию обстоятельства аварии без объяснения причины и рекомендовала обратиться в УМВД. Там также комментарий не предоставили.

«Чита.Ру» отмечает, что сам Гончаров не отвечает на звонки и сообщения. Комментария от пресс-службы правительства также пока не было.

Baza пишет, что по предварительным данным, «Мерседес» за рулем которого находился Гончаров выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Филдер». Телеграм-канал отмечает, что сам чиновник был госпитализирован.

Алексею Гончарову 44 года. Он занимает пост и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья с мая 2024 года. До этого Гончаров был генеральным директором АО «Читаэнергосбыт», возглавлял Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, а также занимал должность вице-премьера краевого правительства. Женат, воспитывает дочь.