Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы проведет проверкув отделе полиции района Перово после того, как один из задержанных жителей столицы пожаловался на применение к нему насилия со стороны правоохранителей. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила член совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

«Я обратилась в ОНК Москвы. Мне пообещали, что они съездят в этот отдел и там будут разбираться. Сама я сейчас пытаюсь выйти на связь с мужчиной. В любом случае есть его слова и, вероятно, будут какие-то опровергающие это слова сотрудников», — сказала она.

Меркачева добавила, что сейчас она готовит запрос в Главное Управление МВД России с просьбой предоставить записи с камер видеонаблюдения, которые установлены во всех отделениях полиции. По словам правозащитницы, видео помогут мужчине доказать вину правоохранителей. «Важно, чтобы записи с камер никуда не делись», отметила Меркачева.

Днем 14 августа телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что 10 августа на одной из улиц в районе Перово 31-летний Натик М. увидел мужчину, который кричал и прилюдно оголялся, а рядом с ним лежал шприц.

Натик предположил, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, и сообщил об этом в экстренные службы, позвонив по номеру 112. Однако, когда полицейские приехали на место, мужчины со шприцем там уже не было.

Натик попросил правоохранителей проверить территорию вокруг места происшествия, но они отказались это сделать и забрали в участок его самого. По информации «Осторожно, Москвы», на самого заявителя составили протокол о мелком хулиганстве, который он должен был подписать. Однако, когда Натик отказался это сделать, полицейские начали его избивать.

По словам мужчины, его увели в отдельную комнату, где четверо полицейских — «дежурный, два ППСника и еще один сотрудник» — нанесли ему побои. По их словам, это произошло якобы из-за отказа Натика М. «выполнять требование представителя власти». Затем, как рассказал пострадавший, на него надели наручники и заперли в камере.

По данным телеграм-канала, в итоге мужчину держали в отделении полиции 14 часов, пять из которых он провел в наручниках.

«На следующий день меня просто отпустили без подписания протокола, но уведомили, что якобы с протоколом я ознакомлен в присутствии двух понятых, а этого на самом деле не было», — утверждает он.

Мужчина также рассказал, что уже обратился в травмпункт и зафиксировал побои. Помимо этого, он собирается подать заявление в управление собственной безопасности (УСБ) Министерства внутренних дел России и Следственный комитет (СК) по факту избиения и превышения полицейскими должностных полномочий.

Ева Меркачева, в свою очередь, отметила, что история мужчины выглядит несколько «фантастично».

В то же время правозащитница не исключила, что эта история может оказаться достоверной, но с «какой-то подоплекой».

«В последнее время я получаю такие обращения, что если бы люди не подтверждали это документами, я бы ни за что не поверила. Честное слово, мы живем в какую-то особую эпоху, когда невозможное возможно», — сказала она.

В конце июля председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев рассказал, что сотрудники отдела полиции в Махачкале «убили вольно или невольно» бывшего участника боевых действий на Украине, применив против него силовые методы воздействия, в том числе электрошокер.