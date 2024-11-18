В Самарской области с 1 января 2025 года планируется ввести практику регулярных проверок на полиграфе для членов регионального правительства. Эти проверки будут проводиться каждые полгода.

Такая инициатива была предложена губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым на еженедельном оперативном совещании регионального правительства. По его словам, проверка на полиграфе будет проводиться в случае возникновения конфликтных ситуаций или подозрений в совершении коррупционных нарушений.

Как заявил руководитель региона, процедура будет проводиться на добровольной основе, без какого-либо принуждения.

Устройство, известное как «детектор лжи», или полиграф, применяется для определения достоверности информации, предоставляемой человеком.

Раньше использование полиграфа было добровольным на частных предприятиях и принудительным по решению суда. Однако суд не мог полагаться исключительно на результаты исследования с помощью полиграфа, а рассматривал их как дополнительное подтверждение основных доказательств.

На заседании Самарской губернской думы 15 ноября Федорищев сообщил, что в администрации губернатора будет учрежден антикоррупционный комитет. По его словам, комплекс мероприятий, который заработает с 1 января, даст возможность жителям и участникам хозяйственных и бюджетных процессов получать объективную информацию.

Кроме того, Федорищев предложил, чтобы вновь вступающие в должность чиновники региона принимали присягу на заседаниях Губернской думы, что подчеркивает серьезность подхода к вопросу коррупции и обязанностям государственных служащих.

Проверять на детекторе лжи раз в год Глав администраций и руководителей департаментов, чтобы выяснить их предрасположенность к коррупционным схемам в ноябре 2022 года года предлагал депутат Кировской городской думы Денис Ерохин. Тогда парламентарий выступил с инициативой уравнять требования к чиновникам при трудоустройстве на муниципальную и государственную службу с требованиями к устраивающемуся в правоохранительные органы.

По его мнению, в случае, если чиновник откажется проходить проверку на детекторе лжи, его нужно уволить. В качестве аналогии Ерохин привел пример с водителями, которых в случае отказа от медосвидетельстования лишают прав.