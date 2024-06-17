В Москве более 120 человек обратились за медицинской помощью из-за подозрения на ботулизм. Среди них 30 человек находятся в реанимации. Еще четверо с подозрением на ботулизм были госпитализированы в Нижнем Новгороде. Все пострадавшие покупали готовую еду. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал RTVI об опасности этого заболевания и о симптомах, которые важно не пропустить.

Ботулизм — это жизнеугрожающее заболевание, вызываемое токсином, который вырабатывает палочковидная бактерия из рода клостридий. Если человек вовремя не получит лечение, он может от ботулизма потом скончаться. Связано это с тем, что токсин, который выделяет эта палочка, является нейротоксином, то есть ядом, поражающим нервную систему.

Первые признаки заболевания человек может пропустить, потому что вначале инфекция протекает как обычная пищевая токсикоинфекция.

Сначала появляются тошнота, рвота, расстройство стула, боли в животе — в принципе, как любой кишечный вирус, которого весной и летом полно и который можно подцепить где угодно, как ту же самую ротавирусную инфекцию. Но потом очень быстро, прогрессивно, в течение суток появляются неврологические симптомы, первые из которых — это нарушение зрения, нарушение подвижности глазных яблок, нарушение подвижности языка, появление сухости во рту, сильные головные боли.

Если вдруг мы видим хоть какой-то неврологический симптом, то мы должны срочно обратиться к врачу, потому что потом, без специфического лечения, а это специальная сыворотка, нейтрализующая токсины, будет прогрессирование заболевания, которое зависит от того, сколько в человека попало этого самого токсина.

И тогда уже может случится паралич верхних мышц: человеку будет тяжело глотать, тяжело дышать, будет паралич легких, будет нарушаться работа сердца и, соответственно, может быть, паралич конечностей. Если не получить лечение, то из-за дыхательной недостаточности наступает летальный исход.

Можно ли распознать отравленную еду

Этот токсин не имеет вообще никакого запаха, вкуса, цвета, а вырабатывающая его палочка размножается без доступа кислорода. То есть отравиться можно консервами, особенно грибными, или, например, при некачественной и недостаточной термической обработке мяса и рыбы. Поэтому, если есть хоть малейшее вздутие банки, мы эту банку выкидываем, не жадничаем.

Что касается готовых салатов, которые делались на производстве, вероятнее всего, туда положили консервированную рыбу и т. д. Но при покупке такого салата или другого готового блюда человек никаким образом не может распознать, «отравлено» оно или нет. Здесь вопрос только в качестве производства.

Как можно заразиться ботулизмом

От человека к человеку инфекция не передается. При этом есть различные формы ботулизма. Мы сейчас говорим о пищевой форме.

Есть также раневая инфекция — это когда палочка попадает в ткани и может уже внутри организма размножаться, как в консервах. Есть путь, когда она проникает через легкие при вдыхании — такой ингаляционный ботулизм, но он бывает крайне редко.

Ботулизм особенно опасен для грудных детей, которым дают мед, потому что там эта палочка в активной форме и без токсина может у ребенка вызвать изменения, начав в его организме размножаться.

Как действовать при подозрении на ботулизм

Однозначно, без диагностики, без медицинской помощи заболевание ботулизмом может быть чревато летальным исходом. Более того, при любой болезни, особенно кишечной инфекции, если появляются какие-то любые симптомы, связанные с нарушением нервной системы — движения, парезы (снижение мышечной силы, нарушение координации движений), нарушение глотания, пелена перед глазами, — срочно нужно обращаться к врачу.

До прибытия врачей нужно постараться максимально убрать яды из организма. То есть вызывать рвоту и выпить сорбенты.