Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес с начала военных действий на Украине неоднократно давал прогнозы о ходе конфликта. 17 декабря в интервью YouTube-каналу Perun Ходжес перечислил, что, по его мнению, Украина должна усовершенствовать в первую очередь в условиях ограниченного финансирования, и привел в пример скачок авиапромышленности в нацистской Германии. Подробнее об этом и других высказываниях Ходжеса, — в материале RTVI.

Во время интервью у Ходжеса спросили, куда стоит в первую очередь направить ограниченные ресурсы Украины в условиях недостаточного финансирования со стороны стран Запада и возможного продолжения боевых действий в 2024-2025 годах.

Ходжес высказал мнение, что подразделениям ВСУ нужно восстановиться после длительных боев, также он выступил за изменение системы призыва на Украине, чтобы по максимуму использовать имеющийся личный состав. Отставной генерал отметил, что в стране есть много мужчин и женщин призывного возраста, которые «должны быть в армии», и еще тысячи потенциальных призывников находятся в странах Европы.

Ходжес также заявил, что Украина должна увеличить собственное производство боеприпасов и вооружений, несмотря на военное положение.

«Подумайте, что сделала Германия в 1944 году. Производство самолетов для Люфтваффе достигло пика в 1944 году. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок немецких городов королевскими ВВС и воздушным корпусом армии США. Но тем не менее производство самолетов в Германии увеличилось», ― сказал Ходжес.

По его мнению, Украина тоже может увеличить производительность, в чем ей уже помогают некоторые западные компании.

Что еще говорил Ходжес о конфликте на Украине

Март 2022

Русские, я думаю, находятся примерно в 10 днях от кульминационного момента, когда у них просто не останется ни боеприпасов, ни людей, чтобы продолжать наступление (в программе на телеканале Fox News 14 марта).

Мы, Запад, во главе с США, должны ускорить и расширить поддержку, которую оказываем Украине<…>. Следующие 10 дней ― решающие. Это гонка, и я не вижу достаточной спешки. Нам нужно вдавить педаль газа в пол, немедленно (колонка для CEPA от 15 марта).

Апрель 2022

Задача изоляции Крыма может быть достигнута в ближайшее время с успешным наступлением Украины. Силы Киева могут легко разрушить Крымский мост (колонка в The Telegraph).

Июль 2022

Давайте будем откровенны: Украина не подготовилась к возможному вторжению так эффективно, как могла бы в течение последних восьми лет. Надо было сделать гораздо больше — например, следовало создать стратегический запас артиллерийских снарядов. Силы территориальной обороны были сформированы гораздо позже, чем следовало бы. Сейчас слишком много вины возлагается на Запад, но я думаю, что это не дает полного представления о том, почему война идет таким образом (в интервью украинскому изданию New Voice).

Август 2022

Есть много вещей, которые работают против России с точки зрения времени, и именно поэтому я верю, что Украина победит, что они смогут оттеснить Россию по крайней мере к рубежу 23 февраля к концу этого года (в интервью ABC).

Сентябрь 2022

Становится все более очевидным, что Украина собирается выиграть эту войну <…>. Я считаю, что существует реальная возможность того, что <…> мы можем стать свидетелями начала конца — не только режима, но и самой Российской Федерации (колонка в The Telegraph).

Октябрь 2022

Судя по тому, что мы видим, есть ощущение коллапса [ВС РФ], по крайней мере, в районе Донбасса, и я верю, что к концу года россияне будут вытеснены за линию 23 февраля. Эта армия потерпела поражение (в интервью The Times).

Декабрь 2022

Еще слишком рано планировать парад победы в Киеве, но сейчас все силы на стороне Украины, и я не сомневаюсь, что они выиграют эту войну, возможно, в 2023 году. <…> Я верю, что к концу 2023 года Крым будет полностью возвращен под украинский контроль и суверенитет (комментарий для «Би-би-си»).

Январь 2023

Если Запад будет действовать быстро, Украина может освободить Крым к концу августа. <…> Вместо того, чтобы подталкивать руководство Украины к переговорам, США и другие западные страны должны поддержать Украину в отвоевании Крыма (колонка в The Economist).

Апрель 2023

Если русские продолжат контролировать Крым, <…> Украина никогда не сможет восстановить свою экономику. <…> В этом случае у вас будут миллионы украинских беженцев, которые все еще остаются в Европе… Это настоящая проблема для всей Европы, если Украина не сможет восстановить свою экономику (в интервью Newsweek).

Май 2023

Войну можно выиграть и закончить в этом году: но только если мы, жители Запада, согласимся с тем, что именно этого мы хотим, и начнем действовать соответственно (колонка в The Telegraph).

Июнь 2023

Соединенные Штаты должны гораздо более прямо и четко определить, какова наша цель. Она должна заключаться в том, чтобы мы хотели победы Украины, а не в словах: «Мы с вами столько, сколько потребуется», — это настолько пустое заявление, насколько вообще возможно (в интервью Newsweek).

Август 2023

Мне была противна критика [контрнаступления] со стороны Пентагона. Слава богу, эти гении не болтались поблизости, когда [генерал армии США Дуайт] Эйзенхауэр командовал высадкой войск союзников в Нормандии (в интервью Newsweek).

Декабрь 2023

Давайте будем честны — что делала Украина с 2014 года? Уже должны были быть горы артиллерийских боеприпасов. Да, можно быть разочарованными, что Запад не предоставляет больше. А что сделала Украина после 2014 года для увеличения собственного производства боеприпасов? Украина десятилетиями была сердцем оборонной промышленности Советского Союза. Поэтому я считаю, что Украина должна делать все возможное, чтобы увеличить производство (в интервью украинской службе «Голоса Америки»*).

* признан Минюстом России иноагентом