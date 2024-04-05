Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе 4 апреля заявил, что «будущее Украины в НАТО». Глава американской дипломатии также отметил, что цель июльского саммита стран-членов альянса в Вашингтоне заключается в содействии «возведению моста» к членству Украины в военном блоке. С начала российской военной операции западные политики высказывали разные мнения о возможности вступления Украины в военно-политический блок. RTVI собрал их аргументы.

На следующий день после заявления госсекретаря США, The New York Times со ссылкой на осведомленные источники написала, что Украину не пригласят стать членом НАТО на саммите в честь 75-летия альянса, который состоится в июле.

По данным собеседников издания, за снятие вопроса о вступлении страны в альянс с повестки июльского саммита выступают США и Германия, и продвижение российских войск и угроза территориальных потерь для Украины не повлияло на их позицию.

Заявка Украины на вступление в НАТО

Киев подал заявку на присоединение к НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. В феврале того же года Владимир Зеленский заявил, что ни один из 27 лидеров Европы не дал прямого ответа на его вопрос о том, возьмут ли Украину в альянс. «Они отвечают, что с нами, но в альянс они брать нас не готовы», — сказал он.

В марте 2022 в интервью телеканалу ABC украинский президент говорил, что «давно охладел к этому вопросу», потому что понял, что союзники Киева опасаются возможной конфронтации НАТО с Россией.

«Мы никогда не будем умолять о чем-то на коленях, мы не будем такой страной, и я не стану таким президентом», — заявил Зеленский.

В дальнейшем он неоднократно повторял, что вступление в НАТО будет лучшей гарантией безопасности для Киева, но треть стран альянса не видят Украину среди членов альянса, потому что «боятся Россию».

«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь, то турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила?» — сказал Зеленский в обращении к саммиту НАТО в Мадриде 29 июня 2022 года.

Обсуждение членства Украины в НАТО странами Запада

Вопрос о членстве Украины в блоке решился по итогам саммита блока в Вильнюсе в июле 2023 года. Главной темой мероприятия стало оказание военной помощи Украине и разработка дальнейших шагов по интеграции страны в альянс.

В результате участники встречи приняли итоговое коммюнике, в котором говорится, что Киев пригласят в блок, когда на это согласятся все союзники и будут выполнены условия, однако не устанавливаются конкретные сроки вступления в альянс. Как заявлял в интервью CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, все члены альянса разделяют мнение, что «будущее Украины в НАТО».

На саммите в Вильнюсе было принято итоговое коммюнике, в котором говорится, что Украину пригласят в блок, когда на это согласятся все союзники и будут выполнены условия. При этом участники переговоров не установили конкретных сроков вступления в альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил упростить процедуру присоединения Украины к альянсу и не обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству. При этом он отметил, что «пока Украина не победит, никакое членство обсуждаться не будет».

В феврале 2024 генсек НАТО заявил, что Украина «так близка к НАТО, как никогда ранее» и получит приглашение, когда выполнит необходимые условия. По словам Столтенберга, альянс принял несколько важных решений, которые поспособствуют вступлению Украины. Среди них — создание совета для «глубокого политического сотрудничества» с Киевом и согласование комплексной программы, которая сделает ВСУ полностью совместимыми с армиями НАТО.

«Приглашение будет сделано, когда все союзники согласятся, и условия будут выполнены. Сейчас мы приближаемся к этой точке все ближе и ближе», — заявил Столтенберг.

3 апреля 2024 года генсек НАТО сказал, что в отличие от процедуры вступления в Европейский союз, которая может растянуться на несколько лет, если страна приглашена в НАТО, то ее вступление происходит в сжатые сроки. Он также отметил, что «когда-то в будущем Украина станет членом НАТО».

Реакция России

Москва неоднократно называла вступление Украины в НАТО неприемлемым для себя из-за угрозы безопасности России. Такую позицию Владимир Путин озвучил в феврале 2022 года на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Путина, вступление Украины в НАТО создало бы угрозу военного конфликта России с альянсом из-за Крыма. Глава государства объяснил это тем, что планы по возвращению Крыма, в том числе военным путем, прописаны в доктринальных документах Украины.

В середине июля 2023 года в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин снова заявил об угрозе для безопасности России в случае вступления Украины в альянс. Он также напомнил, что стремление Киева стать членом НАТО — «одна из причин начала военной спецоперации».

В ноябре 2023 года официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что НАТО пренебрегает международным правом, суверенитетом отдельных государств, и что вступление Украины в Североатлантический блок для России неприемлемо ни в каком виде.

Отсутствие единства

Среди лидеров государств-членов НАТО нет единства в вопросе принятия Украины в альянс. Президент США Джо Байден неоднократно говорил о невозможности вступления Украины в альянс до окончания военных действий. В июле 2023 он заявил телеканалу CNN, что вступление Украины в НАТО не может быть реализовано до завершения конфликта с Россией. Он объяснил это тем, что в противном случае в него окажутся вовлечены все страны-участницы блока.

На пресс-конференции 13 декабря 2023 года после завершения двусторонних переговоров с Владимиром Зеленским американский лидер сказал, что не сомневается в том, что Украина станет членом НАТО, но лишь при условии победы в военном конфликте.

«НАТО будет в будущем Украины, без сомнения. Но, как мы уже говорили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все союзники дадут согласие и будут выполнены условия. Сейчас же нам нужно убедиться, что [Украина] одержит победу в войне», — сказал Байден.

Венгрия не раз выступала против намерения Украины присоединиться к НАТО из-за возможности втягивания стран альянса в военный конфликт. «Членство Украины в НАТО означает, что мы были бы обязаны ввести туда войска уже на следующее утро. Мы этого не хотим», — заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам года.

В феврале 2024 года Орбан отметил, что Москва никогда не смирится с членством Киева в ЕС и НАТО, и заявил о необходимости создать буферную зону на Украине. 29 марта 2024 года премьер Венгрии вновь заявил, что Украину не стоит принимать в НАТО.

Орбан убежден, что Россия не представляют угрозы членам НАТО, однако считает, что будет лучше, если между ними останется буферная зона на Украине. По мнению политика, для Украины как непосредственного соседа России наличие буферной зоны с гарантиями безопасности стало бы «самым идеальным вариантом».

Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2022 года сказал, что возможное вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как конфронтационный шаг и что считает принятие Украины в альянс «не самым вероятным сценарием».

«Мы не можем думать о безопасности этой зоны только через призму НАТО», — сказал Макрон в интервью газете Monde.

29 июня 2023 года в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе Макрон на переговорах с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Париже заявил, что необходимо конкретизировать перспективы членства Украины в НАТО.

В июле 2023 года Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских дипломатов писало, что Макрон отказался от давнего сопротивления Парижа расширению НАТО и «расчищает путь» Украине не только в военный блок, но и в Европейский союз.

«Вопрос не в том, должны ли мы расширяться, или нет, и даже не в том, когда — по мне, это надо сделать как можно быстрее, — а в том, как это сделать», — заявил Макрон во время своей поездки в Братиславу.

Некоторые собеседники издания были удивлены изменению позиции Макрона, другие отнеслись к этому скептически, назвав высказывания политика «болтовней». Один анонимный европейский чиновник предположил, что Макрон мог изменить свою позицию по членству Украины в НАТО, потому что понял, что его попытки установить контакт с Владимиром Путиным не приносят желаемого результата.

Канцлер Германии Олаф Шольц на дне открытых дверей в правительстве страны в августе 2022 года заявил, что до начала военных действий на Украине говорил Владимиру Путину, что Украина не вступит в НАТО как минимум 30 лет.

21 мая 2023 года Шольц заявил, что Украина не соответствует многим критериям для присоединения к НАТО.

«Среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать», — сказал он в интервью телеканалу Welt на полях саммита G7.

В июне 2023 он вновь озвучил мнение, что время для членства страны в альянсе еще не настало. При этом канцлер ФРГ выступил за всеобъемлющие гарантии безопасности для Украины со стороны НАТО и заявил, что блок работает над этим совместно с ЕС и G7.

По словам Шольца, «украинское правительство само заявило, что о вступлении в НАТО не может быть и речи», пока на ее территории происходят боевые действия.