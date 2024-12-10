Клиентам Почта Банка не о чем волноваться после того, как ВТБ выкупил банк у «Почты России» за 36 млрд рублей, заявил RTVI эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его мнению, они получит больше банковских услуг, а ВТБ увеличит охват населения.

«Для обычных клиентов ничего не изменится, скорее всего, даже станет лучше, потому что у ВТБ огромный опыт работы с населением. Клиенты в рамках этой интеграции получат еще более крупного финансового контрагента, то есть спектр предлагаемых продуктов расширится. Волноваться нечего, это будет очень отработанный процесс, потому что до этого банк успешно интегрировал другие кредитные организации, например, “Открытие”, который больше Почта Банка в несколько раз», — сказал Бархота.

В то же время эксперт отметил необычность самой сделки. Во-первых, уточнил Бархота, Почта Банк имел «двойную форму собственности», так как принадлежал и «Почте России», и ВТБ. Последний, добавил Бархота, использовал Почта Банк для работы с нижним массовым сегментом.

«Почта Банк благодаря «Почте России» имел огромную сеть почтовых отделений, которые фактически использовались для оказания как почтовых, так и финансовых услуг, например, выдачи кредитов. И вот эта сделка, по сути, является просто консолидацией акционерного пакета ВТБ. Теперь он получит этот большой объем отделений, где будет, скорее всего, по-прежнему проводить открытие счетов, оформлять вклады и так далее», — пояснил экономист.

На вопрос, означает ли это, что ВТБ теперь укрепит свои позиции как основного конкурента Сбербанка, Бархота ответил утвердительно. Он уточнил, что это коснется, в первую очередь, розничного сегмента, то есть секторе предоставления финансовых услуг населению, розничного бизнеса.

«Его рыночная доля вырастет еще сильнее, и он будет ближе к первому месту [среди банков России], к Сбербанку», — добавил собеседник RTVI.

Почта Банк был создан ВТБ и «Почтой России» в 2016 году на базе принадлежавшего ВТБ Лето Банка. После начала военного конфликта между Россией и Украиной ВТБ объявил, что на фоне введения британских санкций продал две акции Почта Банка, снизив долю до 50% (такая же была и у «Почты России»).

В августе 2024 года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что кредитная организация планирует присоединить Почта Банк в 2026 году, «сохранив сеть, как она есть, в отделениях почты». По его словам, сейчас банк заканчивает присоединение «Открытия», а после собирается интегрировать РНКБ, который «имеет 80% рынка в Крыму». Костин уточнил, что в рамках своей новой стратегии ВТБ «особый упор делает на развитие работы в регионах».