Банк ВТБ купил Почта Банк у «Почты России» за 36 млрд рублей. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев в ходе заседания комитета Совфеда по экономической политике.

«Почта Банк продан «Почтой России», как вторым партнером, ВТБ за 36 млрд рублей», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что это будут дополнительные деньги, которые получит «Почта России» на свое развитие. Деньги от сделки должны поступить в декабре.

В октябре глава ВТБ Андрей Костин говорил, что сумма сделки по выкупу доли в Почта Банке оценивается исходя из капитала в 72 миллиарда рублей. Выкуп пакета планировалось завершить до конца 2024 года, одобрение от ФАС и Банка России уже получено.

Почта Банк был создан ВТБ и «Почтой России» в 2016 году на базе принадлежавшего ВТБ Лето Банка. Контрольный пакет акций Почта Банка ВТБ потерял в конце 2017 года, продав две акции председателю правления Дмитрию Руденко, отмечал Forbes.

С тех пор у ВТБ и «Почты России» было равное владение банком: по 50% минус одна акция. В 2021 году Руденко ушел из Почта Банка и ВТБ вернул контроль, выкупив у него две акции. После смены руководства в Почта Банке ВТБ снова перестал быть контролирующим акционером банка, поскольку продал две акции новому президенту и председателю правления Александру Пахомову.