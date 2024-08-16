В Приморском крае 16 августа произошли перебои в подаче электроэнергии. Как сообщило местное издание Vladivostok1.ru, отключение света затронуло Владивосток, Артем, Находку, Уссурийск, Арсеньев, Хороль, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Шмаковку, Лесозаводск, Фокино. Власти связали произошедшее с «масштабной аварией в генерации», пообещав в сжатые сроки восстановить электроснабжение. Местные СМИ обратили внимание, что отключение электроэнергии произошло после тренировки Минэнерго на случай подобных аварий.

«Нету света, не работаем»

По сообщению News.vl, из-за отключения электричества десятки человек застряли в лифтах, в больницах возникли проблемы с освещением и работой медицинского оборудования. Городские дороги во Владивостоке из-за отключения света оказались «парализованы», пробки достигли 10 баллов.

На улице Семеновской в столице Приморского края для поддержания порядка и безопасности дорожного движения вышли регулировщики, которые направляли транспортные потоки в условиях неработающих светофоров, чтобы минимизировать риски дорожно-транспортных происшествий. Стоимость такси из-за блэкаута резко выросла. Shot пишет о «массовых случаях ДТП».

Приморские магазины из-за отключения света были вынуждены приостановить работу, повесив на дверях объявления с извинениями: «Нету света. Не работаем. Простите!».

Издание Vladivostok1.ru обратило внимание, что в центре Владивостока в период проблем со светом, связью и транспортом можно было послушать живой концерт. «Оркестр выглядит почти как музыканты на Титанике», — пошутило издание.

В РЖД сообщили, что движение поездов из-за отсутствия электроснабжения приостановлено. «В 10:15 (мск) на участках Кругликово — Находка (875 км) и Угловая — Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру», — сказано в сообщении.

В РЖД принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров и прорабатывают альтернативные варианты перевозок, добавили в компании.

Причины отключения

В Минэнерго Приморского края сообщили, что электроэнергию отключили «из-за масштабной аварии в генерации».

Позже ведомство сослалось на заявление МЭС Восток о том, что отключение нескольких линий 500 кВ Приморского края произошло «в результате локального повреждения оборудования на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 500 кВ Приморской ГРЭС и последующего штатного срабатывания систем релейной защиты и противоаварийной автоматики».

«Полностью восстановить электроснабжение планируется в течение часа», — заявили в Минэнерго Приморья.

Власти региона пояснили, что отключение произошло «из-за замыкания оборудования сетей ВСК». В правительстве отметили, что «сработала защита на блоке 1, 6, 3».

По данным Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), произошло нарушение частотного режима за пределами Приморского края, вызванное работой противоаварийной автоматики.

«Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании», — заявили в компании.

Как отмечает News.vl, возникновение аварии по времени совпало с проведением тренировки по отработке нештатных ситуаций под руководством врио министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елены Шиш и сотрудников АО «ДРСК». Сама Шиш в беседе с Shot назвала это «случайностью», заявив, что ЧП произошло спустя несколько часов после тренировки.

По состоянию на 11:30 мск в Приморье уже начали подачу электричества. По словам Шиш, нагрузку дали на Партизанскую ГРЭС, из-за чего постепенно началось восстановление света.