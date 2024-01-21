В горах Афганистана разбился самолет, летевший из Индии в Москву, сообщили индийские СМИ в воскресенье, 21 января. В Росавиации уточнили, что воздушное судно принадлежало российской компании, на его борту было шестеро человек. По данным ТАСС, среди них — двое россиян. Подробности инцидента — в материале RTVI.

Что произошло

Агентство Pajhwok News со ссылкой на заявление властей сообщило, что самолет индийской компании потерпел крушение в горных районах провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Khaama Press со ссылкой на источники пишет, что воздушное судно отклонилось от своего первоначального курса.

Индийское Министерство гражданской авиации заявило на своей странице в соцсети X, что разбившийся самолет был зарегистрирован не в Индии, а в Марокко.

Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на местные СМИ пишет, что борт врезался в гору в уезде Зебак примерно в 30-40 км от границы с Таджикистаном.

Полиция северной части Афганистана получила сообщение об авиакатастрофе в провинции Бадахшан, передает Reuters.

В то же время Росавиация сообщила о пропаже бизнес-джета Falcon 10, принадлежащего российской компании «Атлетик Групп» (зарегистрирована в подмосковных Люберцах) и частному лицу. По данным ведомства, лайнер выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Воздушное судно перестало выходить на связь и пропало с экранов радаров, находясь в воздушном пространстве Афганистана близ границы Таджикистана.

Изначальное место вылета разбившегося лайнера — таиландский аэропорт Утапао. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Паттайи в Москву.

По данным Росавиации, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный — 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Воздушное судно зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов России.

На борту были россияне

На борту Falcon 10 находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира, говорится в сообщении Росавиации. ТАСС со ссылкой оперативные службы пишет, что среди них были двое россиян.

Телеграм-канал «112» опубликовал список пассажиров и членов экипажа, из которого, предположительно, следует, что все пассажиры и члены экипажа были россиянами.

Телеграм-канал Aviaspotter пишет, что на борту Falcon 10 были два члена экипажа, два медика и два пассажира.

Что могло стать причиной крушения

По предварительным данным, причиной крушения самолета стала техническая неисправность, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Речь идет об отказе двух двигателей.

Телеграм-канал Aviaspotter пишет, что последний раз самолет отображался на радарах при подлете к афганской границе. Перед этим пилоты сообщили о технических проблемах и намерении осуществить незапланированную посадку при пересечении границы с Таджикистаном, утверждается в публикации.

Телеграм-канал Shot сообщил, что за 25 минут до пропажи с радаров экипаж Falcon 10 отчитался о малом остатке топлива. По данным «112», пилоты сослались на то, что его расход увеличился по причине сильного встречного ветра.

Капитан воздушного судна вначале намеревался сесть на дозаправку в Ташкенте, утверждает телеграм-канал Aviaspotter. По сообщению канала, впоследствии было принято решение совершить посадку в Фергане, а затем — в ближайшем приграничном городе, предположительно, Кулябе.

«Однако, до пункта воздушное судно не долетело около 50 км и пропало с радаров. На 300-м эшелоне — около 10 тыс метров. В глубокой горной местности», — отмечает Aviaspotter.

По информации Shot, за несколько минут до катастрофы экипаж Falcon 10 сообщил об отказе сначала одного двигателя, а вскоре после этого — об отказе второго.

«Самолет пропал с радаров около 19:30 по местному времени в 57 км от аэропорта Куляб Таджикистана», — сообщает телеграм-канал.

Реакция властей

Росавиация сообщила, что находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана, ведутся поиски самолета.

Представитель властей провинции Бадахшан Забихулла Амири сообщил Reuters, что к месту крушения была направлена группа для выяснения обстоятельств инцидента. По его словам, речь идет об отдаленном районе, расположенном более чем в 200 км от столицы провинции Файзабада, в связи с чем понадобится по меньшей мере 12 часов, чтобы добраться туда.

Директор «Атлетик-групп» Екатерина Агапова сообщила RT, что компания выясняет, принадлежал ли разбившийся самолет их компании.

По факту крушения бизнес-джета Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье ч.3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).