В ночь на 30 сентября в ЖК бизнес-класса «Селигер Сити» на севере Москвы загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. По данным МЧС на месте ЧП был найден один погибший, пожар полностью ликвидирован.

«В 05:30 при разборе завалов обнаружено тело одного погибшего», — уточнили ТАСС в МЧС.

Пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже.

«В результате один человек погиб, двое пострадали», — сказано в сообщении ведомства.

ТАСС ранее сообщал, что в результате пожара пострадали два человека, пятеро были спасены пожарно-спасательными подразделениями. Возгорание ликвидировали в 04:19, его площадь составила 100 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стали газовые баллоны, которые хранились в одной из квартир, писал ТАСС.

Как отмечает SHOT, баллоны с газом в квартире могли оставить рабочие для того, чтобы сделать натяжной потолок.

Жители московского ЖК рассказали телеграм-каналу, что перед взрывами и пожаром в квартиру на пятом этаже заносили минимум 4 баллона с газом и другую технику.«Известия» писали , что очевидцы пожара растянули одеяло в попытке спасти жильцов горящих квартир.

Число людей, которые находились в квартире в момент пожара, — неизвестно. Официальная причина ЧП также пока озвучена не была.

Пресс-служба прокуратуры Москвы позже опубликовала кадры изнутри поврежденных квартир в «Селигер Сити».

Из-за пожара движение по части Ильменского проезда перекрыли. «На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.