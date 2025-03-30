В Архангельске умер заместитель руководителя областной администрации Владимир Ананьев. Ему стало плохо во время городского чемпионата по хоккею, в котором он принимал участие в составе команды правительства региона, сообщает 29.RU.

Как следует из кадров трансляции игры, 66-летний Ананьев упал на лед на седьмой минуте матча, который проходил 29 марта в местном Дворце спорта. На записи видео, что травматических столкновений с участием чиновника перед этим не было.

«Лежит на льду у нас Владимир Ананьев. Что же там могло с ним приключиться? Вроде не было никаких у него столкновений с соперниками. <…> Нет, что-то тут совершенно страшное, как я понимаю, с Владимиром Ананьевым», — говорит в ролике комментатор матча, освещавший встречу в прямом эфире.

Матч был прерван, судья вызвал на лед медиков. Ананьева унесли на носилках и вызвали скорую помощь.

«Ананьев не отзывался на слова товарищей <…>. На место прибыла бригада скорой помощи, однако реанимационные мероприятия не помогли спасти чиновника», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный Минздрав.

Причина смерти Ананьева не называется, ее предстоит установить экспертам, пишет телеграм-канал Shot.

Владимир Ананьев родился 26 июля 1958 года во Львове. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московская государственная юридическая академия). До службы в правительстве Ананьев около четверти века проработал в органах архангельской прокуратуры. В частности, в 2008 году был назначен заместителем прокурора области. Впоследствии руководил департаментом совершенствования государственного управления и был заместителем главы администрации Архангельской области. В сентябре 2022 года Ананьева назначили ответственным секретарем призывной комиссии по мобилизации в Архангельской области.

Ананьев играл в товарищеских хоккейных матчах в составе команды «Правительство АО». Архангельские чиновники участвовали в областных соревнованиях по хоккею в дивизионе «Дебютант» и в чемпионате Архангельска в дивизионе «Любитель».